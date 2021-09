Nace en Aragón la Liga Aragonesa de Pumptrack

La Federación Aragonesa de Ciclismo ha dado a conocer el nacimiento de la Liga Aragonesa de Pumptrack que en principio, para esta temporada, estará formada por las pruebas que se disputarán en La Ginebrosa y en Ainsa.

La cita en la localidad bajoaragonesa se ha calendado para el próximo 26 de septiembre en el nuevo circuito que fue inaugurado a principio del pasado mes de agosto. La organización de la prueba estará a cargo del C.D. BMX School Zaragoza. Además será valedera para el primer campeonato de Aragón de pumptrack. Las categorías que podrán participar serán: cadete, cicloturista, élite, élite femenina, élite -sub 23, escuelas, junior, máster 30,40,50 y 60 además de la sub 23 femenina.

Aquellos que quieran participar podrán hacerlo con cualquier bicicleta (excepto E-Bikes) con rueda igual o mayor a 20’’. Los deportistas de categoría promesas podrán utilizar ruedas menores de 20’’. Las bicicletas deberán contar con tapones en el manillar y al menos el freno trasero. No se permiten partes sobresalientes en la bicicleta, que puedan lesionar a otros ciclistas (como las clavijas o extensiones de eje).

La vestimenta obligatoria estará compuesta al menos por: casco protector, guantes que cubran los dedos completamente, maillot de manga larga y pantalón largo (tanto en entrenamientos y competición). Será recomendable el uso de casco integral, rodilleras, coderas y espaldera.