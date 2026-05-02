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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 MAY 2026|

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Nace la asociación AJE Teruel para conectar y apoyar a jóvenes emprendedores de la provincia

La entidad arranca con 15 socios y se dará a conocer el 8 de mayo en la capital turolense con la vista puesta en ampliar su alcance

La iniciativa se presentará en Teruel el próximo 8 de mayo./ AJE
La iniciativa se presentará en Teruel el próximo 8 de mayo./ AJE

La COMARCA02 05 2026

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ActualidadEconomía

Los jóvenes emprendedores de la provincia de Teruel contarán a partir de este año con un nuevo aliado: la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). La nueva entidad cuenta con 15 miembros y se presentará el próximo 8 de mayo en el salón de actos de CEOE Teruel, en la plaza de la Catedral, 9.

Sus objetivo es representar, acompañar y conectar a una nueva generación de empresarios y emprendedores de la provincia. Su actividad se centrará en la formación, el ‘networking’, la mentorización, la representación institucional y la creación de una comunidad empresarial joven con presencia activa en el territorio.

Vicente Ariño asumirá la presidencia de esta nueva etapa, acompañado por Olga Petalás en la vicepresidencia. Ambos forman parte de un equipo que quiere consolidar un proyecto colaborativo, transformador y alineado con los retos actuales del emprendimiento. «La idea es hacer eventos distintos para crear una gran red de contactos e, incluso, ayudar a más gente de Aragón y conseguir un alcance regional», ha adelantado el presidente.

La presentación del próximo jueves permitirá dar a conocer las primeras líneas de actuación de la asociación y reunir a empresarios, emprendedores, instituciones y agentes sociales. Desde AJE Teruel invitan a participar a todas las personas con inquietud empresarial interesadas en conocer una iniciativa que aspira a convertirse en motor de desarrollo económico y social para la provincia a través del talento joven. Posteriormente se organizarán más presentaciones en las cabeceras comarcales de la provincia para acercar esta iniciativa a todos los puntos del territorio.

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