No hace falta irse a «NuevaYol» para divertirse, solo hay que vivir un verano en Híjar, y si es en carroza, mucho mejor

Bastante antes de las siete de la tarde, hora de partida de las carrozas, ya se intuía en el ambiente que la de este miércoles 19 de agosto iba a ser una gran tarde en Híjar. En el paseo de San Francisco, vecinos y también amigos de otros pueblos habían tomado ya posiciones con antelación con sus sillas, en el suelo o de pie. Y a la sombra, a poder ser.

El Mundial de Fútbol arrasó. Los jugadores de la selección española fueron los más homenajeados pero también se recreó a otros como Messi o Cristiano Ronaldo. Estuvo Shakira y, desde luego Trump. Y de todos los tamaños, porque grupos de mayores y pequeños optaron por el fútbol. Por el fútbol local optaron los que recordaron y recrearon el calendario que hizo el Híjar CF hace unos años para recaudar fondos. Los jugadores salían ligeros de ropa y este miércoles, también. Con la excusa del deporte rey, Híjar también rechazó el racismo y mostró la mezcla y variedad de razas de los jugadores que defienden los colores de España.

De los bailes latinos se encargó Bad Bunny, que recreó todo el show de la Superbowl con casita incluida. En esta no se excluía a nadie. Hasta Ricky Martin salió a cantar su parte. Donde tampoco se excluía a nadie era en las clases de gimnasia de 'Puesta a punto' con Nicolasa Nasarre guiando las clases para los espectadores. La televisión estuvo muy presente en las carrozas y desfilaron todos los integrantes de El Hormiguero con concierto de Alaska y Mario incluido; hasta una televisión gigante rodó por el centro de Híjar. De dentro fueron saliendo diferentes representantes patrios de Eurovisión para hacer su actuación. También Tu Cara Me Suena saltó de la pequeña pantalla a la realidad.

Hubo rebaños de ovejas que hubo que reconducir al corral porque hacían "lo que les daba la lana", también carreras de perros salchicha gigantes. Golosinas muy coloridas dieron el toque más dulce en un candy bar y como granizados de sabores diferentes y muy elaborados. Y no menos dulces fueron las abejas y los panales, que repartieron alegría y mucho color amarillo. Personajes animados como Barbie lo impregnó todo de su universo rosa y SpiderMan hizo lo propio con sus telas de araña. También atracciones como los patitos de goma cobraron vida, desfilaron vikingos con sus barcos, el Olimpo Griego, geishas y samuráis, y hasta un elaborado dragón chino que portaron los quintos del 66 y que están celebrando su 60 cumpleaños. No fueron los únicos de celebración, porque una de las peñas que cumple su 50 aniversario, lo conmemoró con un disfraz de pájaros para recordar que el tiempo se pasa volando.

Algunos se decantaron por temas más locales, como la puesta en escena de la presentación de las reinas y damas de honor en una carroza solo de chicos que se enfundaron en tacones y vestidos. Y si hay un tema local y universal, ese es la visita del Papa vestido por un hijarano. Este detalle no pasó desapercibido y fue homenajeado como toca en la tarde más especial de las fiestas de Híjar. Las reinas infantiles, en su carroza; y la reina y damas de honor, en la suya y de pie dándolo todo con sus amigas vestidas de Trolls y amigos de granjeros bailando al son de la charanga Toca Notas, cerraron el desfile que se alargó hasta bien entrada la noche.

Las fiestas no han hecho más que empezar. Terminarán el domingo y hasta entonces queda la noche de Festival de los 90 este viernes y el concierto de Maldita Nerea el sábado. El viernes, además, será el día más tradicional con las procesiones del Pan Bendito con el dance por la mañana, y el Rosario de Cristal de la noche.