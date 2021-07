«No se valora suficiente la labor que realiza el sector del transporte»

Los transportistas han sido esenciales desde el inicio de la pandemia, ¿se ha reconocido el valor que tiene este sector?

No. En su momento sí que se valoró, pero no, la gente se olvida muy rápido de todo. El sector del transportista no ha estado valorado nunca. Sí que es cierto que cuando se paró todo por la pandemia, se le dio un poco más de bombo, pero la verdad es que sigue sin valorarse.

Usted es la presidenta de la asociación San Cristóbal, ¿cómo vive ese día tan especial?

Se vive con ganas y emoción. Lo que pasa es que estos dos años está siendo un poco complicado y diferente. No se puede hacer nada especial pero se hace lo básico para que no se pierda la tradición.

San Cristóbal es el patrón de transportistas y conductores, ¿qué relación tiene con esta festividad?

Mi padre ha sido transportista toda la vida. Yo también he estado llevando un camión 15 años y esa es la vinculación que tengo. Si que es verdad que hace unos años que no llevo el camión, pero ahí queda.

Después de 15 años aparcó el vehículo por conciliación familiar y empezó a regentar la papelería Papel o Tijera. ¿Echa de menos subirse al camión?

Sí… (sonríe). A mí me gusta. La verdad es que siempre me ha gustado estar en el camión. Era feliz con mi trabajo.

Las complicaciones de la pandemia hicieron que en 2020 fuese un año sin celebraciones. Sin embargo, diciembre fue un mes para recordar porque en la asociación tocó un quinto premio de Lotería de Navidad. ¿Cómo vivió la gente de la a este suceso?

¿Hay alguna actividad en mente para celebrar el premio?

No, este año no nos hemos atrevido a preparar nada con mucha gente por el tema del covid. Esperemos que el año que viene todo esto esté mejor, que se pueda celebrar. Es el segundo año que no hemos podido hacer nada. Hacemos lo básico para que no se pierda la tradición.