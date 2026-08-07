Actualizado 14:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 AGO 2026|

Actualizado 14:43

El nonaspino Jordi Morillas cumple su sueño de sobrevolar su pueblo: «Aquí he creado recuerdos que me acompañarán siempre»

La aventura empezó en diciembre cuando inicio sus estudios en el aeroclub de Reus, ciudad en la que su familia por parte de madre emigró.

El nonaspino Jordi Morillas cumple su sueño de sobrevolar su pueblo . / Cedida
El nonaspino Jordi Morillas cumple su sueño de sobrevolar su pueblo . / Cedida

Alba Zurita07 08 2026

Comentar

ActualidadCultura y Ocio

Tenía en su cabeza desde pequeño ser piloto de avión y todavía más claro que uno de sus primeros vuelos serviría para ver su pueblo de la infancia, Nonaspe, desde lo alto. Jordi Morillas Rams cumplió y con creces esa idea hace unas semanas y lo quiso compartir en redes sociales y con todos sus allegados. "Es el pueblo donde siempre he veranado, donde tengo mis raíces por parte de mi madre. He compartido fiestas, tardes de piscina y rio", dice emocionado.

La aventura empezó en diciembre cuando inicio sus estudios en el aeroclub de Reus, ciudad en la que su familia por parte de madre emigró. En la escuela le propusieron que planteara un vuelo de una hora y media y enseguida pensó en Nonaspe, su pueblo. "Pensé salgo desde Reus, llegó a Tortosa, Gandesa, Maella y después hasta Nonaspe", recuerda todavía.

Se preparó y al fin llegó el día. Salió desde Reus rumbo al que fue el pueblo su infancia. A partir de ahí, el vuelo partió desde Reus y continuó hacia el sur, pasando por la zona de Vandellòs, L’Ampolla y Tortosa antes de dirigirse hacia Gandesa y Maella. Desde Maella, utilizó las referencias de navegación para localizar Nonaspe. Al llegar a la localidad, sobrevoló el núcleo urbano y realizó una vuelta sobre el municipio antes de continuar el recorrido hacia la provincia de Lleida y regresar finalmente a Reus. «Me hacía mucha ilusión planificarlo, pasar por encima y dar una vuelta. Es una visión que poca gente ha podido tener», relata.

El vuelo también supuso un nuevo paso en su objetivo personal que Jordi Morillas persigue desde la infancia. «No me lo creía. Estaba allí, dentro de esa máquina con la que siempre había soñado, volando y viendo todo desde el aire», recuerda.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El CD Caspe y el Andorra CF ponen en marcha una nueva ilusión en Tercera RFEF con caras nuevas

Los dos representantes del territorio arrancan este lunes la pretemporada tras un verano de continuidad en sus estructuras y una renovación de sus plantillas para afrontar la campaña 2026/2027

Comentar

El CD Caspe y el Andorra CF ponen en marcha una nueva ilusión en Tercera RFEF con caras nuevas

Churrería La Aragonesa, pregoneros de Caspe: «Ni la guerra ni la pandemia han hecho que dejemos de vender churros en 112 años de historia»

ENTREVISTA. La Churrería La Aragonesa se ha convertido en una parte fundamental en prácticamente todas las fiestas de los pueblos del Bajo Aragón Histórico. En Caspe, iniciaron los bisabuelos una...

Comentar

Churrería La Aragonesa, pregoneros de Caspe: «Ni la guerra ni la pandemia han hecho que dejemos de vender churros en 112 años de historia»

Denuncian el uso irregular de las plazas de movilidad reducida en Alcañiz y Caspe: «Llevamos 10 años sufriendo esta problemática»

Asociaciones como ASADICC y AFEDABA se enfrentan diariamente a dificultades para poder trasladar a sus pacientes. Uno de los puntos más conflictivos es el nuevo Hospital de Alcañiz

2

Denuncian el uso irregular de las plazas de movilidad reducida en Alcañiz y Caspe: «Llevamos 10 años sufriendo esta problemática»

Un vecino de Alcorisa es investigado por invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a dos personas

Los hechos ocurrieron en Zorita del Maestrazgo. Se enfrenta a una retirada de carnet de uno a cuatro años

Comentar

Un vecino de Alcorisa es investigado por invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a dos personas

El granizo en Calanda activa siniestros en el 73% de las pólizas agrarias

Caja Rural de Teruel se ha puesto a disposición de los agricultores afectados para ofrecerles su ayuda

1

El granizo en Calanda activa siniestros en el 73% de las pólizas agrarias

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe logra aplazar hasta septiembre el desalojo de las familias del albergue municipal caspolino

La institución consigue que la orden judicial quede paralizada hasta el 1 de septiembre. El aviso que recibieron esta semana los afectados fijaba la fecha límite para este viernes

Comentar

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe logra aplazar hasta septiembre el desalojo de las familias del albergue municipal caspolino
Periódico del Bajo Aragón Histórico