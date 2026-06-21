La nueva área de Ginecología del Hospital de Alcañiz apuesta por que las madres tengan disponibles todas las opciones en su parto

Tener todas las opciones a la hora de dar a luz es una cuestión fundamental para muchas familias cuando llega el momento de elegir el hospital en el que realizar el seguimiento del embarazo y afrontar el nacimiento de un hijo. Con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada y garantizar la máxima libertad en la toma de decisiones, el área de Ginecología y Obstetricia del nuevo Hospital de Alcañiz cuenta con nuevos espacios, equipamiento específico y recursos destinados a atender los nacimientos con las máximas garantías de seguridad, también en aquellos casos en los que las madres apuestan por una aproximación más natural al parto.

Desde la apertura de las nuevas instalaciones, el servicio ha ido incorporando diferentes elementos destinados a favorecer el bienestar de las mujeres durante el trabajo de parto. Entre ellos se encuentran las pelotas de pilates, una herramienta cada vez más utilizada en las áreas de maternidad por su utilidad para ayudar a gestionar el dolor y la presión durante la dilatación. Su uso también puede contribuir a favorecer que el bebé se encaje correctamente y a facilitar el avance del proceso de parto.

A ello se suman las bañeras de dilatación, otro de los recursos disponibles en las nuevas dependencias. Estos equipamientos amplían las posibilidades de atención y permiten a las mujeres disponer de más alternativas durante el trabajo de parto. Asimismo, el área continuará reforzándose con la incorporación de más cunas de dilatación destinadas a la atención de los recién nacidos que lo requieran.

Más espacios en los que dar a luz

Una de las principales novedades del nuevo hospital es la implantación de las denominadas Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), habitaciones en las que la mujer puede permanecer durante gran parte del proceso del nacimiento.

Frente al modelo tradicional, en el que las pacientes eran trasladadas entre distintas salas para la dilatación, el parto y la recuperación, el nuevo sistema permite concentrar estas fases en un mismo espacio. De este modo se reducen los desplazamientos innecesarios, se favorece un entorno más tranquilo y se proporciona una mayor sensación de intimidad y comodidad durante uno de los momentos más importantes para las familias.

El diseño de estas unidades busca, además, adaptarse a las necesidades de la madre durante el trabajo de parto. Los espacios son más amplios y están concebidos para facilitar la movilidad, permitiendo que la mujer pueda adoptar distintas posturas durante la dilatación y el nacimiento. Esta filosofía responde a las recomendaciones actuales de atención al parto, que apuestan por una mayor libertad de movimientos y por una experiencia más personalizada.

La mejora también alcanza a la privacidad. Las nuevas instalaciones cuentan con habitaciones individuales y espacios preparados para que el acompañante pueda permanecer junto a la madre durante el proceso, favoreciendo una atención más cercana, respetuosa y adaptada a las necesidades de cada familia.

Una plantilla reforzada

En cuanto a la plantilla encargada de atender el área de Ginecología y Obstetricia, a nivel médico todavía no se encuentra completamente cubierta. No obstante, hace apenas una semana se logró ocupar una de las plazas consideradas de difícil cobertura. Gracias a ello, un nuevo facultativo especialista se incorporará para reforzar un servicio que actualmente cuenta con una plantilla de seis médicos.

En este caso, el contrato contempla que la plaza permanezca cubierta durante, al menos, tres años, lo que permitirá aportar una mayor estabilidad al servicio y mejorar la planificación asistencial.

Además, la previsión del Servicio Aragonés de Salud es incrementar de forma orgánica la plantilla de la especialidad con un médico más. Esta ampliación ya ha sido aprobada por el Gobierno de Aragón y se espera que pueda cubrirse en futuras convocatorias de empleo y en los procesos de traslado de profesionales médicos.

Por su parte, la situación de la plantilla de Enfermería ha experimentado una mejora significativa. La contratación de al menos 40 nuevos profesionales ha permitido reforzar distintas áreas del hospital, entre ellas la atención materno-infantil. Gracias a este incremento de personal, se garantiza que en cada guardia haya dos matronas disponibles para atender los distintos casos que puedan presentarse.

Cuatro bebés en la primera semana

La atención de Ginecología y Obstetricia ha sido una de las últimas especialidades en completar el traslado al nuevo hospital. La demora se ha debido a que el área encargada de atender embarazos y partos está estrechamente vinculada a los quirófanos y a las unidades de hospitalización, dos de los últimos bloques asistenciales en ponerse en funcionamiento a comienzos de este mes.

Pese a ello, la actividad comenzó prácticamente de inmediato. Solo durante la primera semana de funcionamiento nacieron cuatro bebés en el Hospital de Alcañiz, incluida una cesárea. La primera en llegar fue una niña que nació el 3 de junio alrededor de la 1.30 de la madrugada, convirtiéndose en el primer nacimiento registrado en las nuevas instalaciones.

Circuito de maternidad completo

El área de maternidad se integra, además, en un circuito obstétrico centralizado junto a Urgencias, el quirófano obstétrico y las unidades de hospitalización. Esta organización facilita una atención más ágil ante posibles complicaciones y permite reducir los tiempos de respuesta cuando es necesaria la intervención de otros servicios.

Las nuevas instalaciones forman parte del conjunto de mejoras incorporadas al Hospital de Alcañiz y buscan ofrecer una atención más moderna, cómoda y adaptada a las necesidades de las pacientes. Entre ellas destacan también las habitaciones individuales y los espacios diseñados para favorecer el acompañamiento familiar y preservar la privacidad de las madres durante todo el proceso asistencial.