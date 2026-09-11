El nuevo decreto de centros de datos podría afectar al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar: «Es un riesgo para todo un sector»

Preocupación desde el Gobierno de Aragón ante la posible paralización de centros de datos como el que Amazon proyecta en La Puebla de Híjar. El Ejecutivo Autonómico ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que se quiere impulsar desde el Gobierno de España, y que supondría un "grave riesgo para las inversiones anunciadas a lo largo de toda Aragón vinculadas a estas infraestructuras, y que superan los 54.000 millones de euros".

El Gobierno estatal defiende que el decreto busca garantizar un desarrollo "ordenado y eficiente" para evitar los problemas que se han producido en otros países como Irlanda, Países Bajos o EEUU, donde se han establecido moratorias por el incremento de los precios de la electricidad y tensiones por el abastecimiento de agua. No obstante, desde DGA solicitan una "revisión integral" del texto para evitar que la nueva regulación implique "una prohibición de la actividad de todo un sector".

De hecho, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha alertado este viernes en rueda de prensa que ninguno de los centros actualmente proyectados en Aragón cumplirían con este decreto. "El riesgo es elevado y el sector también ha dejado claro su preocupación, y no solo el ligado a los centros de datos. El sector eléctrico, fotovoltaico y energético también temen lo que ocurrirá. Podría afectar de forma directa a su negocio", ha defendido Valle.

El centro de La Puebla, uno de los más importantes

El futuro centro de datos de La Puebla de Híjar prevé ser uno de los más importantes por su extensión. Forma parte de un proyecto con el que Amazon quiere levantar tres grandes áreas de actuación en Aragón, con una superficie conjunta de 459 hectáreas. Del conjunto, el ámbito situado entre La Puebla y Azaila concentraría la mayor extensión, con 317,7 hectáreas en La Puebla y 19,9 en Azaila. La compañía todavía no ha desvelado el número pero si ha adelantado que podría promover la creación de una media anual de 29.900 empleos a tiempo completo, de los cuales alrededor de 13.400 se ubicarían en Aragón. En concreto, se prevé la generación de 6.700 empleos anuales directos en España, 4.200 en Aragón referidos principalmente a empresas y proveedores de ámbito local.

Y para que estas cifras puedan mantenerse, el Gobierno de Aragón solicita al Gobierno de España que se revise "el alcance y la intesidad de las obligaciones proyectadas en el decreto para evitar que se deteriore la competitividad de España y Aragón". "Los requisitos energéticos que prevé establecen exigencias que son de extremada dificultad o casi imposble cumplimiento con la tecnología disponible", ha alertado Valle.

En particular, en el documento presentado se cuestionan las exigencias relativas a la cuota renovable superior al 90%, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la exigencia de correlación horaria, requisitos que individualmente y, aún más en combinación, "no constituyen un mecanismo de ordenación de la actividad, sino más bien una barrera efectiva para el desarrollo tanto de centros de datos ya en tramitación como de nuevas instalaciones".

De aprobarse el decreto en esta versión, además, se introduciría un régimen "más restrictivo que el que actualmente existe en el ámbito europeo", critican desde DGA. "Nos colocaría en una posición de clara desventaja e introduciría un importante riesgo de deslocalización de inversiones a países vecinos", ha añadido Valle. Desde Amazon han declinado realizar declaraciones en relación a este tema.

Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón también reclama la reconsideración del régimen transitorio previsto en el proyecto de Real Decreto para evitar su retroactividad actual y la ruptura de la seguridad jurídica y la confianza legítima y la revisión del alcance e intensidad de las obligaciones proyectadas para asegurar que se preserva la competitividad de España y de Aragón como destino de inversiones estratégicas vinculadas a la economía digital frente a otros países europeos. El Gobierno de Aragón, además considera necesario un diálogo fluido y coordinación tanto con las comunidades autónomas como con los sectores afectados.

Requisitos del decreto

La Estrategia de Inteligencia Artificial actualizada en 2024 contempla un crecimiento de la capacidad de computación en España acorde con las previsiones del sector, con el objetivo de alcanzar una potencia acumulada de 2,5 GW de capacidad de computación en 2030, equivalente aproximadamente a una demanda eléctrica de 4 GW. No obstante, el elevado interés de la industria por instalar Centros de Procesamiento de Datos en España ha provocado que ya se hayan concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, una cifra que triplica las previsiones iniciales del sector. Además, existe un volumen muy significativo de nuevas solicitudes en tramitación.

Ante esta situación, el Gobierno de España considera necesario establecer un marco que permita seleccionar y favorecer aquellos proyectos de centros de datos que aporten un mayor valor económico, tecnológico y estratégico al país, garantizando al mismo tiempo el menor impacto ambiental posible.

Fuentes del MITECO lo definen como una norma para "garantizar la soberanía digital y la sostenibilidad energética y ambiental de los centros de datos".