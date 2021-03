Nutriscore: el etiquetado que penaliza al aceite de oliva y al jamón

El sistema de etiquetado Nutriscore, también conocido como ‘semáforo nutricional’, continúa generando dudas en algunos sectores productivos. La iniciativa, propuesta por el Ministerio de Consumo, busca implementar un sistema de etiquetado frontal del envase que ayude a escoger la mejor opción nutricional en base a determinados parámetros, siguiendo un modelo común en los países europeos. El pasado 25 de enero se celebró el primer comité directivo sobre el Nutriscore, al que asistieron representantes de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza, y cuyo objetivo es la coordinación de la implementación y el uso de este sistema que, en un primer momento sería voluntario pero que a largo plazo espera convertirse a obligatorio, tal y como ha trasladado el propio Ministerio.

Este modelo de etiquetado asigna a cada producto un color y una letra de acuerdo a un algoritmo establecido: ‘A verde’ para la opción más adecuada respecto a su cantidad de determinados nutrientes y ‘D roja’ para la menos. Atiende a diferentes criterios -como penalizar los envasados con altos contenidos en energía, azúcares, grasa saturada y sal-, que son precisamente los que hacen que algunos alimentos tradicionalmente considerados como saludables obtengan una puntuación que resultaría perjudicial para los productores.

Uno de los ejemplos más claros es el aceite de oliva, que finalmente ha sido excluido del sistema español, como anunció recientemente el Ministerio, tras la presión de las Denominaciones de Origen y otros órganos reguladores. A este producto, que proporciona comprobados beneficios para la salud y es básico en la dieta mediterránea, se le asignó inicialmente una ‘D’, que posteriormente se convirtió en una ‘C’. «Seguiremos presionando como hemos hecho hasta ahora para alcanzar lo que creemos que es digno para nuestro producto que es, indudablemente, estar en la mejor categoría de todas», argumentó Juan Baseda, director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Aceite del Bajo Aragón.

Una de las principales dudas que se plantean es qué ocurrirá ahora con su etiquetado para el resto de Europa, que no excluye al aceite de oliva del sistema. Y es que, no adherirse también podría generar dudas. «Nos lo estamos planteando. Es mejor no llevar nada a la letra ‘C’, pero lo que creemos es que el aceite de oliva virgen extra tiene que estar con la letra ‘A’, y eso es indudable», reclamó Baseda.

Así pues, en un supermercado suizo podríamos encontrar el aceite de oliva y el de colza, por ejemplo, equiparados con una misma letra, ignorando los beneficios nutricionales y las propiedades organolépticas que cada uno presenta. «Que el consumidor tenga información es algo muy bueno, pero lo que no puede ser es que esa información sea incompleta o lleve a confusión», denunció Baseda. Este desajuste entre los productos españoles de calidad -como serían también el jamón, el queso o el ternasco-, y su calificación ha hecho que productores e incluso nutricionistas discrepen con el Nutriscore, generando una avalancha de críticas hacia el sistema, también a través de las redes sociales.

Desde la D.O. Jamón de Teruel aseguran sentirse «sorprendidos» por la calificación nutricional que obtiene este producto. «En España la tradición de consumo de jamón es muy importante y no creemos que se vea afectada a corto plazo. A nivel europeo esta cuestión sí es más preocupante», señaló Ricardo Mosteo, presidente de la Denominación.

Cabe destacar que la I.G.P. del Ternasco de Aragón tiene previsto reunirse próximamente para abordar su posición a este respecto.