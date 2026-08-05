Las obras de la A-230 en Caspe y las de la A-1411 entre Maella y Mequinenza terminarán en menos de cinco meses

La comarca del Bajo Aragón-Caspe tendrá terminadas dos de las actuaciones más esperadas en materia de carreteras, las curvas de Valdestrecha y la A-1411 entre Maella y Mequinenza, en menos de cinco meses. En el caso de la A-1411, la actuación comenzó en septiembre de 2024 y, tras 22 meses de trabajos, solo queda por ejecutar el acceso a la localidad de Fayón. La previsión del Gobierno de Aragón es que la vía esté terminada entre finales de septiembre y mediados de octubre.

En lo que respecta a la carretera autonómica A-230, que une los municipios de Sariñena y Caspe y es más conocido como las curvas de Valdestrecha, los trabajos también encaran su recta final. Así lo ha explicado este miércoles el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, en una visita para supervisar los trabajos a la altura de Castejón de Monegros.

Arminio ha defendido que "el plazo de ejecución está dentro de lo previsto”. En este sentido, el responsable autonómico de Carreteras ha señalado que “la A-230 estará completamente terminada entre los meses de noviembre y diciembre de este año” y ha constatado importantes mejores en la vía, puesto que “veníamos de una carretera muy sinuosa, con bastantes curvas y muy estrecha, en torno a los cinco metros de calzada, y estamos dejando siete metros de calzada, con tres y medio por cada carril, y el correspondiente arcén”.

La inversión de DGA en este caso ha sido de tres millones de euros y se enmarca en el Itinerario 4 del Plan Extraordinario de Carreteras. El plazo de ejecución que se estableció en la licitación es de 30 meses, por lo que también se espera que las obras concluyan a tiempo. No obstante, en la presentación del proyecto se había indicado que podrían estar terminadas para la primavera de 2026, plazo que no se ha cumplido. Hasta la fecha, las obras no habían causado grandes afecciones al tráfico, pero ahora tanto la eliminación total del asfalto como la colocación de dos semáforos para regular el paso de vehículos están provocando importantes retenciones.

Los cinco kilómetros intervenidos quedarán completamente reacondicionados con el objetivo de restarle peligrosidad al trazado. Para ello, se están ampliando los carriles —que son de dos sentidos— de tres metros a tres metros y medio de ancho, y se habilitará un arcén de un metro. Además, se mejorará también la intersección de la A-230 con la A-2410, incorporando un carril central de espera, una zona de aceleración, otra de deceleración y una más de almacenamiento para los giros a la izquierda.

La actuación de este itinerario no se reduce solo a las curvas de Valdestrecha, sino que también incluye el trazado de la carretera que conecta Sariñena y Caspe, conexión de gran importancia por la alta circulación de vehículos agrícolas, y las carreteras que forman parte del eje Huesca-Monegros. Para todo el Itinerario 4 se van a destinar más de 47 millones de euros.

Denuncia del grupo Somos Caspe

Desde el Ayuntamiento, el grupo Somos Caspe ha denunciado el incumplimiento de la normativa de seguridad vial de las obras en carretera. El grupo municipal presentó una moción en el último pleno, que fue aprobada por unanimidad, demandando al Gobierno de Aragón que resuelva cuanto antes la situación.

El partido explicó que ni la señalización ni la balización de las obras es correcta, así como la longitud de los tramos cortados y regulados por semáforos en sentido alternativo, que han llegado a los cinco kilómetros. “Es una barbaridad”, ha asegurado su portavoz, Cristian Poblador. A esto, además, se suma el firme en gravas por el que se circula o el bacheo continuo que lo que provocan es que “se incremente el peligro”.

Avances en la A-1411

Por su parte, en lo que respecta a la A-1411, el proyecto también da respuesta a una reivindicación histórica en el territorio, que pedía resolver el mal estado que presentaba la vía. "No se ha arreglado desde su construcción hace 60 años", denunciaba ya en 2019 el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany, en un encuentro que mantuvo con el entonces director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Bizén Fuster.

A falta del acceso a Fayón, que queda por terminar, la actuación ha intervenido en 38,9 kilómetros con una inversión de 28 millones de euros. De esta partida, 17 millones se destinan a la ejecución de las obras y los 11 restantes al mantenimiento de la carretera durante los próximos 25 años. Las empresas a cargo y adjudicatarias del proyecto son la Unión Temporal de Empresas (UTE) ACYC Obras y Servicios S L. y S.L.U.-PAVASAL Empresa Constructora, S.A.