Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

La provincia de Teruel estará representada por ocho equipos de fútbol sala en el Campeonato de Aragón, que comienza este fin de semana para algunas categorías. El benjamín de Alcorisa; el alevín y el infantil de Cuencas Mineras; el cadete de Albalate del Arzobispo, en categoría femenina; el alevín y el infantil de Alcañiz; y el cadete de Andorra, en categoría masculina, se sumarán al benjamín masculino de Valdealgorfa para formar la representación turolense en la competición autonómica.

El Campeonato de Aragón se disputará en diferentes localidades aragonesas durante dos fines de semana y reunirá a los mejores equipos escolares de las tres provincias. Los benjamines y alevines femeninos celebrarán el torneo este fin de semana del 9 y 10 de mayo en La Puebla de Alfindén, mientras que el infantil y el cadete de la misma categoría lo harán la semana siguiente, el 16 y 17 de mayo, en Monzalbarba.

En categoría masculina habrá hasta tres escenarios diferentes. El benjamín disputará la competición autonómica este fin de semana en Canfranc. En la misma fecha, el alevín competirá en Muel, mientras que el infantil y el cadete masculino lo harán el próximo 16 y 17 de mayo en Borja.

Alcorisa, Cuencas Mineras y Albalate lideran la representación femenina

Después de confirmarse la participación del benjamín de Valdealgorfa, otros siete conjuntos se clasificaron gracias a su gran actuación durante la temporada en la liga intercomarcal y la Superliga.

El benjamín de Alcorisa accedió al autonómico tras imponerse al Andorra en la Superliga de Teruel con un global de 4-6. Las alcorisanas superaron a las andorranas a domicilio (1-3) y certificaron la clasificación en casa con un trabajado empate a tres goles.

Cuencas Mineras tendrá doble representación con sus equipos alevín e infantil femenino. Las más pequeñas disputarán el campeonato este fin de semana en el Polideportivo Municipal de La Puebla de Alfindén frente a dos conjuntos zaragozanos y otro oscense. Por su parte, el infantil competirá la próxima semana en Monzalbarba. En la misma sede y fechas también jugará el cadete de Albalate del Arzobispo.

Alcañiz y Andorra buscarán el título masculino

Este fin de semana, el alevín masculino de Alcañiz disputará el campeonato autonómico en el Pabellón Municipal de Muel frente a dos equipos de Zaragoza y uno de Huesca.

Los alcañizanos accedieron a la Superliga de forma invicta tras completar un torneo intercomarcal perfecto, con cinco victorias en cinco partidos, 49 goles a favor y solo cuatro en contra. En la Superliga vencieron a doble partido a Cuencas Mineras (4-3/6-7) y Alcorisa (2-9/11-3). Además, cayeron ante Maestrazgo en el primer encuentro (2-0) y ganaron el segundo (4-2). La clasificación quedó certificada con un balance global de cinco triunfos, una derrota, 35 goles a favor y 18 en contra.

Alcañiz también tendrá representación masculina en categoría infantil, que disputará el Campeonato de Aragón el próximo 16 y 17 de mayo en Borja. Los infantiles lograron la clasificación después de completar la liga intercomarcal con pleno de victorias, 37 goles a favor y siete en contra. En la Superliga solo tropezaron en la última jornada ante Cuencas Mineras (6-3), después de asegurar la primera plaza gracias a cinco victorias, 29 goles a favor y 16 en contra.

Por último, el cadete masculino de Andorra será la representación turolense en el Pabellón Municipal de Borja tras superar una ajustada Superliga. Los andorranos terminaron en la primera plaza con cinco victorias, un empate, 29 tantos a favor y solo siete en contra. Únicamente un empate en la primera jornada frente al Maestrazgo (3-3) impidió al conjunto cerrar su clasificación al autonómico con pleno de victorias.