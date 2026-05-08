Actualizado 19:12

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 MAY 2026|

Actualizado 19:12

Ocho equipos turolenses competirán en el Campeonato de Aragón de fútbol sala

La competición autonómica se disputará entre los fines de semana del 9 y 10 y del 16 y 17 de mayo en diferentes localidades aragonesas y contará con equipos de las tres provincias

El equipo benjamín femenino del Alcorisa que disputará el Campeonato de Aragón / Cedida
El equipo benjamín femenino del Alcorisa que disputará el Campeonato de Aragón / Cedida

Jesús Burgos08 05 2026

Comentar

DeporteFútbol

La provincia de Teruel estará representada por ocho equipos de fútbol sala en el Campeonato de Aragón, que comienza este fin de semana para algunas categorías. El benjamín de Alcorisa; el alevín y el infantil de Cuencas Mineras; el cadete de Albalate del Arzobispo, en categoría femenina; el alevín y el infantil de Alcañiz; y el cadete de Andorra, en categoría masculina, se sumarán al benjamín masculino de Valdealgorfa para formar la representación turolense en la competición autonómica.

El Campeonato de Aragón se disputará en diferentes localidades aragonesas durante dos fines de semana y reunirá a los mejores equipos escolares de las tres provincias. Los benjamines y alevines femeninos celebrarán el torneo este fin de semana del 9 y 10 de mayo en La Puebla de Alfindén, mientras que el infantil y el cadete de la misma categoría lo harán la semana siguiente, el 16 y 17 de mayo, en Monzalbarba.

En categoría masculina habrá hasta tres escenarios diferentes. El benjamín disputará la competición autonómica este fin de semana en Canfranc. En la misma fecha, el alevín competirá en Muel, mientras que el infantil y el cadete masculino lo harán el próximo 16 y 17 de mayo en Borja.

Alcorisa, Cuencas Mineras y Albalate lideran la representación femenina

Después de confirmarse la participación del benjamín de Valdealgorfa, otros siete conjuntos se clasificaron gracias a su gran actuación durante la temporada en la liga intercomarcal y la Superliga.

El benjamín de Alcorisa accedió al autonómico tras imponerse al Andorra en la Superliga de Teruel con un global de 4-6. Las alcorisanas superaron a las andorranas a domicilio (1-3) y certificaron la clasificación en casa con un trabajado empate a tres goles.

El conjunto alevín femenino de las Cuencas Mineras / Cedida
El conjunto alevín femenino de las Cuencas Mineras / Cedida
El equipo benjamín femenino del Alcorisa que disputará el Campeonato de Aragón / Cedida
El equipo benjamín femenino del Alcorisa que disputará el Campeonato de Aragón / Cedida
El infantil femenino de las Cuencas Mineras que disputará el Campeonato de Aragón de su categoría / Cedida
El infantil femenino de las Cuencas Mineras que disputará el Campeonato de Aragón de su categoría / Cedida

Cuencas Mineras tendrá doble representación con sus equipos alevín e infantil femenino. Las más pequeñas disputarán el campeonato este fin de semana en el Polideportivo Municipal de La Puebla de Alfindén frente a dos conjuntos zaragozanos y otro oscense. Por su parte, el infantil competirá la próxima semana en Monzalbarba. En la misma sede y fechas también jugará el cadete de Albalate del Arzobispo.

Alcañiz y Andorra buscarán el título masculino

Este fin de semana, el alevín masculino de Alcañiz disputará el campeonato autonómico en el Pabellón Municipal de Muel frente a dos equipos de Zaragoza y uno de Huesca.

Los alcañizanos accedieron a la Superliga de forma invicta tras completar un torneo intercomarcal perfecto, con cinco victorias en cinco partidos, 49 goles a favor y solo cuatro en contra. En la Superliga vencieron a doble partido a Cuencas Mineras (4-3/6-7) y Alcorisa (2-9/11-3). Además, cayeron ante Maestrazgo en el primer encuentro (2-0) y ganaron el segundo (4-2). La clasificación quedó certificada con un balance global de cinco triunfos, una derrota, 35 goles a favor y 18 en contra.

La categoría benjamín masculina del Alcañiz que representará a Teruel en Canfranc / Cedida
La categoría benjamín masculina del Alcañiz que representará a Teruel en Canfranc / Cedida
El infantil del Alcañiz viajará a Borja para disputar el Campeonato de Aragón / Cedida
El infantil del Alcañiz viajará a Borja para disputar el Campeonato de Aragón / Cedida
El cadete del Andorra en formación / Cedida
El cadete del Andorra en formación / Cedida

Alcañiz también tendrá representación masculina en categoría infantil, que disputará el Campeonato de Aragón el próximo 16 y 17 de mayo en Borja. Los infantiles lograron la clasificación después de completar la liga intercomarcal con pleno de victorias, 37 goles a favor y siete en contra. En la Superliga solo tropezaron en la última jornada ante Cuencas Mineras (6-3), después de asegurar la primera plaza gracias a cinco victorias, 29 goles a favor y 16 en contra.

Por último, el cadete masculino de Andorra será la representación turolense en el Pabellón Municipal de Borja tras superar una ajustada Superliga. Los andorranos terminaron en la primera plaza con cinco victorias, un empate, 29 tantos a favor y solo siete en contra. Únicamente un empate en la primera jornada frente al Maestrazgo (3-3) impidió al conjunto cerrar su clasificación al autonómico con pleno de victorias.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Los andorranos Moliner Vallés y Cherful presentan 'Días de enero' en Zaragoza

Este sábado 9 de mayo en Librería Antígona, el escritor Jesús Pérez hablará de su poemario acompañado del compositor y músico Alberto Alegre a partir de las 12.30

Comentar

Los andorranos Moliner Vallés y Cherful presentan 'Días de enero' en Zaragoza

La cámara que multaba junto al parque de la Avenida Aragón de Alcañiz emitió 750 denuncias en sus 6 meses de vida

El Ayuntamiento asegura que solo incumplieron la señal un 2,5% de los más de 33.500 vehículos registrados

Comentar

La cámara que multaba junto al parque de la Avenida Aragón de Alcañiz emitió 750 denuncias en sus 6 meses de vida

"Estoy feliz, quería volver a mi pueblo": Albalate centraliza los actos en Aragón del 'Día de recuerdo a las víctimas del exilio'

Delegación del Gobierno ha celebrado el homenaje recogido en la Ley de Memoria Democrática. La albalatina Antonia Millán ha puesto rostro a una de las miles de historias

1

"Estoy feliz, quería volver a mi pueblo": Albalate centraliza los actos en Aragón del 'Día de recuerdo a las víctimas del exilio'

La Calvarian Race de Alcorisa abre el plazo de inscripciones para su VI edición que cambia de fecha

La prueba se celebrará finalmente el domingo 24 de mayo a causa de la eliminatoria de ascenso a Tercera de fútbol sala que disputará el Alcorisa

Comentar

La Calvarian Race de Alcorisa abre el plazo de inscripciones para su VI edición que cambia de fecha

El Campeonato de España de Karting aterriza en Motorland Aragón la próxima semana

El CEK Hyundai reunirá a las mayores promesas nacionales e internacionales del karting del 15 al 17 de mayo

Comentar

El Campeonato de España de Karting aterriza en Motorland Aragón la próxima semana

De Aguaviva a conquistar Europa: Andrei Ratiu se clasifica con el Rayo Vallecano para la final de la Conference League

El aguavivano se ha convertido en una pieza clave de una plantilla que ha entrado en los libros de historia del Rayo Vallecano

Comentar

De Aguaviva a conquistar Europa: Andrei Ratiu se clasifica con el Rayo Vallecano para la final de la Conference League
Periódico del Bajo Aragón Histórico