Octavio López: «Si una gran empresa quiere venir a Alcañiz adaptaremos el proyecto del Regallo a sus necesidades»

Durante su entrevista en Radio La COMARCA, López defendió la posición estratégica de Alcañiz y del conjunto del Bajo Aragón Histórico, detalló los primeros pasos administrativos del proyecto y abordó también las reivindicaciones relacionadas con el desdoblamiento de la A-68, la mejora del transporte público y los programas de vivienda destinados a trabajadores.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Social del Gobierno de Aragón, Octavio López, visitó Alcañiz con motivo de la firma del acuerdo que impulsará la futura plataforma logística proyectada por el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento en la zona del Regallo. La actuación dispondrá de una superficie total de 2,6 millones de metros cuadrados , aunque comenzará a desarrollarse por fases y en función de la demanda empresarial.

¿Por qué se ha elegido Alcañiz para desarrollar esta plataforma logística?

Llega a Alcañiz porque se lo merece y porque está en una ubicación estratégica muy importante. No es solamente un proyecto para Alcañiz, sino para el Bajo Aragón Histórico. Es fundamental que podamos establecer una opción de desarrollo logístico en una zona próspera, que tiene recursos y posibilidades y que, además, se encuentra junto a comunidades autónomas como Cataluña y Valencia. También estamos intentando equilibrar nuestra propuesta logística en Aragón. En el sureste de Aragón, una referencia tan importante como Alcañiz necesitaba disponer de una ubicación logística geoestratégica.

¿Qué tipo de empresas se pretende atraer?

Queremos crear un polígono con el máximo nivel de servicios, tanto desde el punto de vista de la energía como de la ordenación, el planeamiento y los equipamientos. La logística es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma y en estos momentos genera el 7,7 % del PIB de Aragón. En estos momentos están llegando muchísimas inversiones, pero hay muchas más llamando a la puerta. Dentro de dos o tres años podremos ofrecerles también la ubicación estratégica de la ciudad de Alcañiz.

¿La cercanía del proyecto del centro de datos de Amazon en La Puebla de Híjar permitirá generar sinergias con esta plataforma?

Sin duda alguna. Es una posibilidad clara para desarrollar actuaciones empresariales en una comarca que ya es pujante. Podemos complementar a Motorland y otras actuaciones que se están planteando. Con la disponibilidad de suelo logístico para que puedan instalarse empresas, podemos terminar de cerrar el círculo. Aquí tendremos una actuación de 2.600.000 metros cuadrados que iremos desarrollando por fases. Arrancará con entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados y después iremos analizando la demanda. Si de repente aparece una gran empresa que solicita 600.000 u 800.000 metros cuadrados, adaptaremos el desarrollo a la medida de esa inversión. Aragón Plataforma Logística asumirá los suelos que le cederá el Ayuntamiento y comprará los terrenos complementarios que sean necesarios. Desarrollaremos un plan que defina los equipamientos, las infraestructuras, la ordenación, el planeamiento, el suministro energético y todas las cuestiones necesarias para que cualquier empresa que se fije en esta ubicación encuentre respuesta a sus necesidades.

a situación de la A-68 vuelve a estar de actualidad después de un nuevo accidente en la N-232, a la altura de la Venta del Barro. También se ha reactivado la plataforma de alcaldes que reclama el desdoblamiento, encabezada por el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. ¿En qué punto se encuentra la relación del Gobierno de Aragón con el Ministerio de Transportes?

El relato de la A-68 es el relato de un fracaso político. El Ministerio no nos atiende ni nos recibe. En estos momentos tenemos infraestructuras necesarias para Aragón que permanecen bloqueadas. La A-68 sufre, después de tantos y tantos años, una gestión que está siendo absolutamente insolvente, perniciosa y negativa para la ciudadanía. Habrá que esperar a que haya un cambio de Gobierno en España para que llegue alguien con un nuevo impulso. Nosotros nos estamos adelantando y estamos realizando apuestas estratégicas. La gente no debe pensar que va a ver este polígono terminado dentro de seis meses. El año 2027 será para desarrollar el Proyecto de Interés General de Aragón y en 2028 tendremos que empezar a hablar de por dónde comienzan las fases y de cómo podemos plantear su ejecución. Si durante ese tiempo alguna gran empresa fija su atención en Alcañiz, adaptaremos el proyecto a las necesidades de esa primera inversión.

¿Confía el Gobierno de Aragón en que el desdoblamiento de la A-68 pueda ser una realidad a medio plazo?

Un cambio de Gobierno, en el peor de los escenarios, se va a producir en julio. Estamos hablando de un año. En estos momentos no atisbo grandes cambios, grandes decisiones ni una velocidad de crucero importante. Quien ha sido insolvente, ineficaz y no ha sido capaz de gestionar bien durante los siete, ocho u ocho años y medio que lleva gobernando, no creo que vaya a hacer nada diferente durante los próximos meses.

En materia de vivienda, está prevista la construcción de más de un centenar de viviendas en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras destinadas a jóvenes, trabajadores del sector turístico y pequeños municipios. ¿En qué situación se encuentran estas actuaciones?