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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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17 JUL 2026|

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Pantalla gigante, música en directo o cena de alforja: Estos son los planes del Bajo Aragón Histórico para ver la final del Mundial

Alcañiz, Andorra o Utrillas serán algunos de los municipios en los que se disfrutará de la final en pantallas gigantes

La plaza de toros de Alcañiz llena de aficionados durante la final de la Eurocopa de 2024 / Jordi Sanz
La plaza de toros de Alcañiz llena de aficionados durante la final de la Eurocopa de 2024 / Jordi Sanz

David Boj17 07 2026

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El Bajo Aragón histórico se están preparando para lo que se espera que sea una noche mágica. El domingo la final del Mundial de fútbol enfrentará a España y Argentina con un gran ambiente. Pueblos grandes y pequeños están organizando puntos de reunión con pantallas gigantes para disfrutar de la final con barras, reparto de bocadillos o Djs, entre otras propuestas.

En el Bajo Aragón, Alcañiz ubicará su pantalla gigante en la plaza de toros. Desde las 19.00 se animará el ambiente con djs y barra. La entrada será gratuita y se podrá acceder al recinto con comida y agua para ver el partido desde la grada o el albero. Por su parte, Calanda ha optado como lugar para ver la Selección la plaza de España a partir de las 18.00 con un tardeo a cargo de Dj Kin y si gana la selección la fiesta se alargará hasta la madrugada.

Alcorisa tendrá como punto de encuentro la plaza de los Arcos, donde la comisión de fiestas ubicará su pantalla gigante. Desde las 19.00 habrá tardeo y barra para calentar motores antes del pitido inicial del encuentro. En La Ginebrosa, la Asociación Cultural Tarayola, abrirá el centro de día de la localidad a partir de las 19.00, con pantalla grande, entrada gratuita y barra para que todos los rabosos se reúnan para ver el partido.

En las Cuencas Mineras, Utrillas, como lleva haciendo desde el inicio del Mundial, el Ayuntamiento instalará pantalla gigante y barra en el frontón municipal. En el Matarraña, los vecinos de Torre del Comte se juntarán en el pabellón polideportivo para disfrutar del partido. A partir de las 20.30 la localidad se volcará con la Roja con servicio de barra y venta de bocadillos de sobrasada o lomo embuchado.

En el Bajo Martín, en Híjar también se apoyará a la Selección. El Ayuntamiento de la capital de la comarca instalará su pantalla gigante en el pabellón de la localidad. Desde las 19.00 todos los hijaranos podrán ir a disfrutar de música en directo con Mister Dj Fer, barra y muchas sorpresas. Mientras que en el Bajo Aragón - Caspe, Maella, ubicará su pantalla en la glorieta Vivvone. A las 19.00 los maellanos podrán acercarse hasta allí para disfrutar de música en directo y barra para calmar los nervios antes del partido.

Las opciones en el territorio son múltiples, al igual que las de los vecinos para ver la gran final. Hay quienes optarán por disfrutar del partido desde casa con familiares o amigos de una forma más tranquila, otros prefieren vivirlo con la mayor cantidad de personas posibles y se desplazarán hasta las pantallas gigantes. Los menos afortunados tendrán que trabajar durante la gran final. Lo que esta claro es que cada uno desde el lugar que lo vea estará apoyando a la selección.

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