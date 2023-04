El PAR suma a la nueva Plataforma Liberal Aragonesa, escindida de Cs, en al menos 20 listas en las provincias de Teruel y Zaragoza

Los aragoneses van a necesitar un esquema simplificado del panorama político a finales de abril, cuando se presenten las listas electorales, para saber a quién votar. Una nueva fusión, integración o «suma» se ha presentado este martes. Es la última derivada de la grave desintegración de Cs y PAR. Los críticos con la dirección de Cs por imponer a un candidato con el que discrepan ha provocado la creación de la Plataforma Liberal Aragonesa, liderada por Ramiro Domínguez y Beatriz García. Para poder continuar teniendo espacio en las instituciones han hecho causa común sumándose con el Partido Aragonés bajo la dirección de Alberto Izquierdo y Clemente Sánchez-Garnica.

Esta unión que hace años habría sido impensable por la diferencia ideológica de base con Cs, se presentó con el objetivo de «buscar el voto de centro aragonesista». Su premisa es «sumar» desde un «proyecto moderado, liberal y transversal» aunando fuerzas con listas cuyos puestos aún tienen que cerrar, «sin posiciones de unos sobre otros». Domínguez ha dicho que los integrantes de la Plataforma Liberal se han visto «obligados» a crearla para seguir «defendiendo la libertad, que es tan importante como la salud». «Hemos encontrado un hueco que nos han abierto estas personas«, reconoció.

El vínculo entre el Partido Aragonés y los ex de Ciudadanos, formaciones en origen opuestas, (la apuesta por la comarcalización de la primera frente al centralismo de la segunda), cambia dejando atrás algunos principios de Cs, centrándose en el ideario liberal (especialmente en política fiscal). También han encontrado puntos de consenso en las políticas vinculadas al medio rural. «El Partido Aragonés a mí me ha dado la certeza de que se va a luchar por el mundo rural. Va a haber un partido en Aragón del mundo rural», ha insistido Domínguez. Su vinculación al medio rural y el sector agroganadero es muy conocida, así como su discurso beligerante en defensa del campo. Han sido sonadas sus críticas a la Ley de Bienestar Animal, que le valieron enfrentamientos con Cs. Este sería uno de los principales puntos de conexión con el PAR.

«Seguiré siendo libre»

Respecto a los posicionamientos que desde el origen separaban a las dos marcas, Domínguez ha insistido en que seguirá siendo «libre» esté donde esté. «Jamás he criticado yo las comarcas por la acción social que realizan, sino el nivel clientelar y la carga política que eso lleva. No puede haber una reunión de 25 consejeros comarcales para hacer una fuente y cueste más los gastos y las dietas de esa convocatoria que la propia fuente. Eso lo voy a seguir diciendo en todos los sitios que esté», ha insistido.

Por su parte, el secretario general del PAR, Alberto izquierdo, ha asegurado que van a defender a Aragón desde «el centro y el liberalismo». Con esta suma espera «recibir gente válida con ganas de trabajar, que viene al PAR a sumar». «Se querían ir a su casa, pero les hemos convencido de sumar de cara a crear el centro político aragonés, con un partido que no tiene ninguna atadura», ha incidido.

Precisamente, y como ya adelantó La COMARCA, el fichaje de Ramiro Domínguez supone una pieza clave para el ámbito bajoaragonés. Conoce muy a fondo la capital bajoaragonesa, en la que estuvo trabajando veinte años en la Diputación Provincial, primero en gestión tributaria de municipios y posteriormente en maquinaria, recorriendo las carreteras de los municipios de Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Martín o Andorra-Sierra de Arcos. Durante toda la legislatura ha sido constante su presencia en los actos institucionales y sociales en la capital bajoaragonesa, y en más de una ocasión se le ha escuchado decir que Alcañiz es «su pueblo de adopción».

Ante esta inédita asociación se le ha preguntado por las críticas que Domínguez ha hecho siempre al PAR por considerarlo «un partido clientelar». Izquierdo ha defendido que los líderes aragonesistas que provocaron las constantes críticas del diputado liberal al «clientelismo» de la formación «ya no se encuentran al frente«. «Todos los clientelares ya son clientes de otra empresa. El que los ha hecho clientes suyos y ha extendido esa red clientelar que tanto les molestaba lo tendrá que explicar. Esta gente viene porque somos un partido libre, limpio y nuevo, con gente joven y distinta. El señor Biel y sus amigos ya nos están. El señor Aliaga tampoco está«.

Por su parte, Beatriz García ha explicado que la escisión de Cs surgió «de forma espontánea» para «mejorar la vida de los aragoneses» que sienten «huérfanos» y no saben a quién votar. «Muchos venimos de Ciudadanos, que hemos abandonado con una tristeza tremenda. Navega sin rumbo y eso es precisamente lo que nos ha unido a todos», ha dicho.

Una veintena de candidaturas confirmadas

El acuerdo pasa por su integración como independientes en las listas aragonesistas para el próximo 28 de mayo y aportarán, una veintena de candidaturas, por el momento, fundamentalmente en Zaragoza y Teruel. Ya está confirmado de que Ramiro Domínguez irá de cabeza de lista por el PAR a las Cortes por la provincia de Zaragoza y también será candidato a la alcaldía de Alcañiz. De momento, no han dado a conocer donde irán otros nombres de esta Plataforma Liberal en las listas del PAR. La Plataforma Liberal Aragonesa cuenta en estos momentos con aproximadamente 100 personas, que Domínguez espera «multiplicar, no sumar», dentro de muy poco. El 95% de ellos «procede o ha procedido de Ciudadanos». «Creo que es una plataforma trasversal», ha incidido.

Izquierdo ha asegurado que se presentan «sin pactos previos y que «no se van a vender por un plato de lentejas» aunque ya han «intentado comprarles». En el caso de que sean «decisivos» para formar el nuevo Gobierno de Aragón ha advertido que no pactará con los partidos para los que «Aragón no sea lo más importante». «A nosotros nadie nos va a decir en Madrid lo que tenemos que hacer. Para nosotros lo importante no son los movimientos desde Madrid ni el juego de la silla que ha empezado el señor Azcón con algunos más a ver quien se sienta», ha criticado, asegurando que el PAR decidirá internamente, en función de los números, «lo que más le interese a Aragón».

Aún tienen que cerrarse las bases y las listas para ofrecer a los aragoneses un proyecto formado por gente «normal, implicada, responsable, prudente y coherente». El presidente del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha puntualizado que a partir de la próxima semana se sentarán a hablar para configurar las listas autonómicas y locales, aunque es posible que algunos municipios vayan por separado, al igual que en el caso del PP y una de las dos escisiones del PAR, Aragoneses.

Crisis y desintegración

La crisis y desintegración de Cs ha sufrido la puntilla con la designación de Carlos Ortas como presidente y candidato a la DGA. Tras la desbandada de cargos y militantes de Cs, se encuentran en conversaciones para sumar a los afines de Arturo Aliaga, escindidos del PAR y unidos en Tú Aragón, a los que Izquierdo ha definido este martes como «ente abstracto». «No sé qué es Tú Aragón. Es como hablar de a qué huelen las nubes«, ha ironizado.

El resto de los que hace tan solo seis meses pertenecían a los aragonesistas, los críticos de Aragoneses liderados por Elena Allué, se presentarán con el PP.