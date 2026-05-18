El parque escultórico de Alloza da la bienvenida a una nueva obra: ‘Barro y Fuego’

El Parque Escultórico 'Los barrancos' de Alloza cuenta desde este fin de semana con una nueva incorporación: la escultura ‘Barro y Fuego’, creada por el artista alicantino Rafael Aracil Martínez. Fue inaugurada el sábado en un acto que reunió a vecinos y amigos, sorprendidos por el resultado de una obra elaborada a partir de ladrillos cerámicos desechados por sus imperfecciones.

La pieza transforma materiales descartados en una estructura artística cargada de simbolismo. Durante la presentación, Aracil explicó que la obra “no busca la perfección, sino la verdad del proceso”, planteando una reflexión sobre el reciclaje material y simbólico, y sobre cómo aquello que la sociedad desecha puede recuperar “voz, peso y presencia”.

El artista destacó además que la escultura se construye “desde la suma de piezas y desde una unión que parecía imposible”, convirtiéndose en una metáfora de comunidad y reconstrucción.

‘Barro y fuego’ ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Alloza y se integra en el recorrido del Parque Escultórico Los barrancos de Alloza, un espacio que combina arte y paisaje en enclaves emblemáticos como los barrancos y el calvario de la localidad.