Pedrito Fishing, al nacional tras proclamarse campeón de Aragón de Agua Dulce U20 por quinto año consecutivo

Nada se le pone por delante a Pedro J. Romero, el joven pescador de Utrillas que sigue sumando triunfos a su medallero particular. Además, con su gracia y desparpajo en redes sociales, Pedrito Fishing ha conseguido transmitir su pasión por la pesca y hay muchas personas pendientes de sus fines de semana. Tiene la agenda apretada, y este domingo tocaba Tarazona, donde se medía la pericia de los pescadores en el Campeonato de Aragón de Agua Dulce U20. Se ha vuelto a Utrillas con el campeonato en el bolsillo y el pase al Campeonato Nacional que se disputará en septiembre en Valencia. Y también pensando en celebrarlo. "Al llegar algo habrá que hacer con los amigos y mis padres", decía riendo mientras regresaba a casa.

No escondía su felicidad porque, aunque sea el quinto seguido, a esto uno nunca termina de acostumbrarse. "Estoy súper contento, llegaba confiado porque a todas las competiciones hay que ir siempre con confianza pero claro, no sabía si iba a ganar o no. Al final, se ha dado bien, y lo he conseguido", explicaba.

La mañana en el embalse de Santa, donde ya ha pescado unas cuantas veces, ha comenzado con algo de aire pero agradable. "Nos ha dejado hacer y los peces han entrado, hasta que más tarde ya ha empezado a llover y se ha complicado la cosa pero, en general, ha sido buena mañana", valoraba.

Para Romero, que ya sabe lo que es competir en un mundial, este campeonato de Aragón supone su clasificación para el nacional en el que será representante autonómico. Eso será en septiembre en aguas valencianas. No obstante, cada fin de semana echa al caña al agua ya sea en el mar o en el río. De hecho, el próximo fin de semana viajará a Guardamar del Segura (Alicante) a disputar un campeonato autonómico con un club de mar. "Una tirada de camino hasta allí nos toca, pero se hace sin pena porque pescar es lo que me me gusta", apunta.