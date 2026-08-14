La Peña Lo Pitañal de Fabara, protagonista indiscutible de las fiestas de Sant Roc: «Vamos juntos desde los cuatro años»

En muchas ocasiones las fiestas patronales son sinónimo de celebrar, reencontrarse, brindar, reír, sentir... pero también de recordar a aquellos que ya no están. Algo similar le ha sucedido esta mañana de viernes a la peña Lo Pitañal, de Fabara al recordar la figura de José María Taberner. "Falta uno de los 23, pero lo tenemos todos en el corazón, seguro", han afirmado una y otra vez. Son los encargados de poner el pañuelo a Sant Roc y porque no decirlo los protagonistas durante cinco días de las fiestas fabarolas. "Desde que tenemos cuatro años siempre hemos ido juntos y aunque pase el tiempo, somos todos uno", ha dicho Miguel Valen, mientras que el resto asentían con la cabeza.

La peña ha visto crecer a este grupo de amigos, casarse con fabarolas, maellanas, e incluso han cambiado de nombre porque cuando la iniciaron se hacían llamar los Veintipico. "Era por los 20 y algo que estábamos, que superaban a esos veint (ríe). Las anécdotas es difícil contarlas porque tenemos muchas", han explicado entre risas. Será en la noche de este viernes cuando le pongan el pañuelo a Sant Roc, pero esta mañana ya se han estrenado con fotos en la plaza y con el recorrido peñero por las calles. "Es todo un honor y hemos preparado muchas sorpresas", adelantan.

Arranque de las fiestas de Fabara con chupinazo por las calles y cabezudos. / A.Z

Desde hace tres años se organiza también un chupinazo nocturno, momento en el que se le pone el pañuelo al patrón, y que cada vez tiene mayor éxito. «El primer año tuvo muchísima aceptación, tanto de peñas como de gente del pueblo y el año pasado igual. En esta ocasión, será la encargada la peña del Pitañal», explica Víctor Taberner, concejal de Festejos.

La fiestas se alargarán hasta el miércoles. Entre los actos más destacados, la comisión organiza la tercera edición del Sant Roc Fest. Actuarán el grupo Indie Copacabana, djs Coliseum y un grupo de los 80 y 90. Será el día que se concentre más gente, al igual que el domingo, con el concurso de disfraces de los adultos.

Las patronales servirán también para que las mujeres muestren el Baile del Polinario, una tradición que se ha recuperado hace unos meses. Además, durante estos días también tendrán un papel importante las peñas y los Kintos 2027, con su primer gran bingo en la plaza del ayuntamiento. No faltarán tampoco los actos tradiciones con la misa en honor a Sant Roc o el ya consolidado Beer Pong organizado por la peña La Forca, una de las más jóvenes de la localidad.

