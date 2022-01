Un permiso administrativo obliga a suspender la tercera edición del Duatlón Larga Distancia de Híjar

La tercera edición del Duatlón Larga Distancia Híjar que tenía previsto disputarse el próximo 20 de febrero ha sido suspendido por no obtener tan solo uno de los múltiples informes administrativos favorables necesarios para su celebración. En concreto, el del paso por el municipio de Samper de Calanda.

Así lo ha notificado la organización de la prueba en un comunicado publicado en su portal de Facebook en la que se puede leer que, «el motivo por el que el consistorio samperino no permite el paso por su casco urbano es debido a que hay vecinos que están en contra de que se realice la prueba y de que se corte la carretera que une dicha localidad con Híjar al quedarse aislados durante toda la mañana del domingo».

El propio alcalde de Samper, Alfonso Pérez, ha confirmado la noticia después de que «más de 70 vecinos reuniesen firmas en contra de la celebración del evento deportivo y fueran depositadas en el ayuntamiento». «No nos quedó otro remedio que no firmar el perceptivo permiso», ha matizado. Pérez también ha pedido que, si es posible, el recorrido «no pase siempre por Samper» y que «pueda hacerlo por otras localidades del Bajo Martín». También ha dejado claro que la intención del Ayuntamiento es «seguir cooperando con la organización de la prueba en las próximas ediciones», como también con otras asociaciones o clubes que lleven a cabo actividades deportivas y que para su celebración sea necesario concederles su permiso.

Al respecto, David Espinosa, uno de los organizadores del evento, ha aclarado que «la carretera solo se corta tres horas y media para que la afección a los vecinos sea la menor posible». Además, ha añadido que «desde la organización se señaliza e indica todas las salidas desde Samper hacia el centro de salud así como a las diferentes carreteras que están en su área de influencia». Por otra parte, en caso de emergencia se podría circular por la carretera y, es más, la organización de la prueba «dispone de dos ambulancias ese día que en caso de una emergencia podrían utilizarse».

Por todos estos motivos, la organización no alcanza a entender que una prueba «con gran impacto económico en la zona» por la cantidad de corredores que llegan tanto de Aragón como de fuera de la comunidad y que tiene un gran impacto en alojamientos, bares y restaurantes cause tanto problema. Por último, Espinosa ha calificado como de «pena» que el Duatlón de Larga Distancia no se celebre en un año en el que se iba a contar con la presencia de técnicos de la española de triatlón para su evaluación y la posterior celebración de un campeonato de España en este territorio.

La organización ha agradecido al Ayuntamiento de Híjar, a la Consejería de Deportes de la DGA y a la Federación Aragonesa de Triatlón su implicación para intentar que la prueba se llevara a cabo.