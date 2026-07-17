Petit Suisse Casero de Fresa con Nata Montada

Ingredientes
- Fresón 640 g.
- Azúcar 320 g.
- Zumo de limón 1 pieza
- Gelatina en hojas 32 g.
- Ron 30 ml.
- Nata (para mezclar) 800 ml.
- Nata montada (decorar) Al gusto
- Coulis de fresa Al gusto
Preparación
- Triturar fresones, azúcar y limón. Calentar, añadir la gelatina hidratada y remover hasta disolverla.
- Agregar el ron a la mezcla caliente.
- Enfriar a baño maría inverso (con hielo) removiendo de forma constante.
- Al espesar, retirar del hielo e incorporar con cuidado la nata montada.
- Repartir en 16 vasitos de cristal y refrigerar de 2 a 3 horas.
- Antes de servir, decorar cada vasito con un copete de nata montada y coulis de fresa.