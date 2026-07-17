Actualizado 21:54

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

17 JUL 2026|

Actualizado 21:54

Petit Suisse Casero de Fresa con Nata Montada

Petit Suisse Casero de Fresa con Nata Montada./ Manuel Barrau
Petit Suisse Casero de Fresa con Nata Montada./ Manuel Barrau

La COMARCA17 07 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • Fresón 640 g.
  • Azúcar 320 g.
  • Zumo de limón 1 pieza
  • Gelatina en hojas 32 g.
  • Ron 30 ml.
  • Nata (para mezclar) 800 ml.
  • Nata montada (decorar) Al gusto
  • Coulis de fresa Al gusto

Preparación

  • Triturar fresones, azúcar y limón. Calentar, añadir la gelatina hidratada y remover hasta disolverla.
  • Agregar el ron a la mezcla caliente.
  • Enfriar a baño maría inverso (con hielo) removiendo de forma constante.
  • Al espesar, retirar del hielo e incorporar con cuidado la nata montada.
  • Repartir en 16 vasitos de cristal y refrigerar de 2 a 3 horas.
  • Antes de servir, decorar cada vasito con un copete de nata montada y coulis de fresa.

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Periódico del Bajo Aragón Histórico