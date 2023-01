El plan para que la urbanización de El Dique en Caspe tenga agua potable seguirá sin nombre propio en los presupuestos

El equipo municipal de Caspe (PSOE-CHA) ha desestimado las alegaciones presupuestarias presentadas por la Asociación de Propietarios de El Dique en el pleno celebrado este miércoles. En el documento presentado, se solicitaba, principalmente, que se amplíe la partida destinada al gasto en alumbrado público en la urbanización dentro de los presupuestos para este 2023. Asimismo, se exigía que se incluya el Plan de Infraestructuras (PEI) -consistente en llevar el agua potable hasta la urbanización y trasladar las aguas residuales hasta la depuradora- en los presupuestos para el presente año para su tramitación.

A este respecto, Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe (PSOE), ha alegado que «sí que existe una partida para dicho plan y que el gasto previsto para el alumbrado público se ha reducido considerablemente ya que se prevé que con la renovación de la luminaria se reduzca el consumo eléctrico«. Por ello, Mustieles ha explicado que en los presupuestos no están diferenciadas las actuaciones urbanísticas de ningún barrio y tampoco la de dicha urbanización. «Pero sí que se tiene en cuenta en las partidas correspondientes, bien sea la de alumbrado, recogida de basuras o limpieza», ha detallado.

La inversión en ámbito urbanístico para El Dique para el año 2023 y con vista a cuatro años ha sido otra de las alegaciones presentadas. Este punto también se ha propuesto para su rechazo por parte del PSOE, dado que «este plan, como la actuación de cualquier otra calle urbanizada del municipio, tiene que cumplir una serie de criterios, como su respectiva aprobación», ha señalado la alcaldesa.

La oposición critica la «falta de voluntad política»

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Ismael Artero, ha expuesto que para su equipo sí que se sustentan dichas alegaciones y así lo ha corroborado posteriormente con su voto en contra de que se desestimen. Especialmente, ha subrayado la importancia de que se contemple en los presupuestos el PEI de manera específica, ya que «es cuestión de voluntad política el querer incorporarlo», ha insistido Artero. Asimismo, el líder de los populares ha propuesto que si, una vez incluido, se tiene que modificar, ya que actualmente se desconoce su coste, se puede corregir, puesto que se trata de un «documento vivo». Además, Artero ha apuntado que, bajo su punto de vista, no se destina un presupuesto ajustado al gasto eléctrico. Y, del mismo modo, ha recordado la petición similar que la asociación de vecinos planteó el pasado año a través de una serie de «alegaciones semejantes».

El portavoz del grupo Ciudadanos, Cristian Poblador, ha coincidido con el popular, puesto que achacado a la «falta de voluntad política» el hecho de que no se contemplen las alegaciones. Asimismo, respecto a la aprobación definitiva del PEI que todavía no se ha efectuado, y que había mencionado previamente la alcaldesa, Poblador ha querido recordar que «hace ya meses que recibieron el último informe sectorial del último organismo y el equipo municipal todavía no lo ha contestado». El líder de Ciudadanos ha insistido en que se dote de partida propia a esta cuestión a pesar de que todavía no se haya finalizado su aprobación. Dicho todo esto, el partido Ciudadanos también ha votado en contra de la desestimación de las alegaciones.

Por su parte, Rafael Lumbreras, portavoz de CHA en el consistorio caspolino, ha recalcado que «la voluntad política por llevar a cabo el PEI está presente, pero los asuntos burocráticos a veces van despacio». También ha querido mencionar que este proyecto, «a pesar de los antecedentes de la organización, va a salir del bolsillo de todos los caspolinos». Por todo ello, el voto de CHA ha sido afirmativo por que se desestimen las alegaciones.

A este respecto, Pilar Mustieles ha señalado que se ha trabajado en el Plan de Infraestructuras de manera paralela a los presupuestos. «Es cierto que se ha demorado, pero el Ayuntamiento ha solicitado ya el informe que faltaba por parte de Confederación y esperamos poder darle un impulso importante a este proyecto antes de que termine la legislatura”, ha anunciado la alcaldesa.

Las alegaciones ya fueron desestimadas en 2022

La alegación de incluir el Plan de Infraestructuras (PEI) en los presupuestos anuales ya se planteó en enero de 2022. Entonces el ejecutivo expuso que este proyecto todavía estaba sin aprobar y se encontraba en su fase inicial. En ese momento -aseguraban- solo habían recibido el informe favorable del Ministerio de Fomento, y faltaban los correspondientes de las diversas sectoriales como la Confederación Hidrográfica del Ebro, ADIF e Inaga. Dichos informes fueron llegando a lo largo del 2022. De hecho, el pasado mes de octubre se recibió el de la CHE, el último de ellos con el que aún no contaban en el consistorio.