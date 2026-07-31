El coste e «impacto real» de la plataforma logística de El Regallo centra el debate del pleno de Alcañiz

El anuncio de la nueva plataforma logística de El Regallo de Alcañiz ha llegado al pleno ordinario de agosto celebrado este viernes a mediodía. Durante la sesión, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Ignacio Urquizu, ha formulado un ruego referente a la tramitación del nuevo polígono, reclamando ir «más allá de los anuncios protocolarios» y exigiendo garantías de inversión real para vertebrar la comarca.

Asimismo, Urquizu ha solicitado al equipo de gobierno que se asegure la continuidad del proyecto de ampliación del polígono Las Horcas y ha reclamado un informe económico detallado sobre el impacto financiero que la nueva plataforma tendrá para las arcas municipales.

«Está muy bien ampliar los servicios, pero hay que ver la viabilidad financiera que esto tiene para el Consistorio, así como los impuestos que tendrán que pagar los ciudadanos. Es decir, todos los costes económicos de mantener allí esa plataforma logística», ha argumentado el edil socialista. Además, ha dicho rotundamente: «Desde nuestro grupo lo que queremos es que se planteen las cosas de forma seria y rigurosa».

En respuesta, el equipo de gobierno ha defendido la tramitación mediante la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), destacando que esta herramienta agilizará los trámites urbanísticos para disponer de suelo cualificado y atraer a grandes operadores internacionales. Asimismo, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha remarcado la complementariedad entre el Polígono las Horcas y la Plataforma Logística del Regallo, aclarando que los trabajos para la ampliación de Las Horcas continúan en marcha.

«Cuando a uno le dan la oportunidad de poner una plataforma logística de esta envergadura, no hay que desaprovecharla», ha señalado el primer edil. Además, ha añadido que la construcción del polígono de El Regallo servirá para reactivar y dar el impulso definitivo a la reivindicada autovía A-68, infraestructura clave para el desarrollo del Bajo Aragón.

Obra aulario del IES Bajo Aragón

El punto que mayor debate ha generado durante la sesión plenaria ha sido la declaración de especial interés municipal para la obra del nuevo aulario del IES Bajo Aragón, un trámite contemplado en la ordenanza fiscal que abre la puerta a una bonificación de 37.000 euros en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en favor de la empresa ejecutora.

La medida ha contado con los votos en contra de IU y el edil no adscrito, Joaquín Egea. María Milián, concejala de Izquierda Unida, ha justificado su voto en contra señalando que no entiende que el Consistorio «renuncie a esa cantidad de dinero teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran las arcas municipales».

En la misma línea se ha mostrado el concejal no adscrito, Joaquín Egea, quien ha rechazado la exención tributaria a una firma privada argumentando que, aunque la economía del Ayuntamiento no sea catastrófica, «tampoco es boyante como para perdonar 37.000 euros a una empresa. No tiene sentido».

Ayuda al comercio

El pleno ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito de 2.548,56 euros destinada a resolver una de las partidas de apoyo al tejido económico local. Este ajuste presupuestario responde a las ayudas municipales orientadas a la generación de empleo en el pequeño comercio, tras aclararse el expediente de una de las empresas solicitantes. Tal y como ha detallado el concejal del PAR, Ramiro Domínguez, se trataba de una propuesta en la que «quedaba la duda de si merecía cobrar la subvención y al final se ha demostrado que sí cumplía todos los requisitos», permitiendo así desbloquear el pago a la empresa beneficiaria.