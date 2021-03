La Plataforma de los Paisajes de Teruel alegará contra los proyectos eólicos previstos para el Maestrazgo

“Aquí no”. Es la contundente respuesta de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ante los proyectos de parques eólicos previstos para la comarca del Maestrazgo que ya han salido a información pública y cuyo plazo de alegaciones está abierto. Así se ha puesto de manifiesto al final de la segunda etapa de la Marcha Por la Dignidad Rural de Teruel que ha partido esta misma mañana de Aguaviva y ha llegado a Mirambel en torno a las 18.00 horas. La Plataforma ha anunciado que presentará alegaciones apoyado por un gabinete jurídico especializado. “Nos va a decir cómo hacerlo lo más fundamentado y trabajado posible”, ha explicado Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma, puntualizando que hay mucha gente que se ha ofrecido para trabajar en este sentido “en los aspectos que mejor conoce”. «Contamos con un paisaje único, queremos quedarnos a vivir aquí y queremos luchar por ello», ha explicado, a su vez, Ángel Antolín.

El Matarraña Team ha pasado esta mañana por Las Parras de Castellote.

De este modo la Plataforma ha entregado su manifiesto a los tres corredores, Carlos Jávega, Javier Moragrega y Ángel Antolín con el objetivo de que lo entreguen a su llegada a Teruel. “La dignidad también se tiene que centrar en nuestros paisajes, más cuando hablamos de un sector como el turístico en el que uno de los grandes reclamos es el entorno que tenemos en la provincia”, ha recalcado Oquendo. Es por ello que desde la Plataforma consideran que “no tiene cabida la proliferación de proyectos en el territorio”, que tacha de “principal amenaza”. “Es una amenaza muy seria para el paisaje entendido en su totalidad, no solo desde el punto de vista estético. El paisaje es mucho más, es biodiversidad, es vida, son actividades tradicionales, fauna y flora…”, ha matizado Oquendo. Por su parte Carlos Jávega ha sido el encargado de leer el manifiesto por la Dignidad Rural.

La Plataforma y los corredores han presentado el manifiesto por el paisaje./ De Luna

Desde la Plataforma han mostrado “su preocupación” frente a los proyectos presentados y han denunciado la “falta de sentido”, habiendo “otros modelos y formas de producir” por los que habría que apostar. “Para el Maestrazgo hablamos de 161 molinos que ya es bastante impactante, además de 502 apoyos de entre 31 y 49 metros de altura para la línea de evacuación de la electricidad. Además van 10 subestaciones que ocupan desde 2.500 hasta los 15.000 metros cuadrados. A esto hay que añadir 121 km de líneas. Todo eso en un lugar emblemático”, ha denunciado el portavoz.

El acto ha contado, de igual modo, con el apoyo de las empresas que ofrecieron su apoyo logístico a esta ruta. Durante la rueda de prensa que han ofrecido a los medios, el representante en este caso de la empresa de turismo activo, Matarraña Aventura ha explicado que cada uno de los kilómetros que recorrerán representará a un municipio.

La salida ha tenido lugar a primera hora de la mañana en Aguaviva.

Durante el acto se ha denunciado además el agravio comparativo con respecto a otras zonas, que además son las mayores consumidoras de esa energía. “Cada día nos sorprenden con proyectos en la provincia. No hemos leído ninguno en la provincia de Madrid. No hay, es que tienen mucho impacto. Solo lo hacen en las zonas despobladas. Eso es lo que en absoluto creemos que sea recomendable”, ha recalcado Oquendo.

Cabe recordar que varios ayuntamientos de la comarca del Maestrazgo han remitido el pasado domingo un manifiesto en apoyo a la construcción de parques eólicos en el territorio, alegando que los proyectos traerán mejoras económicas, posibilitarán la creación de empresas y nuevas oportunidades para la zona. «Si esto no sale adelante no hay opción B», manifestaron los ediles en el escrito. «Estos recursos pueden llegar, sin contar los ingresos iniciales que se puedan percibir por el impuesto de obras, cánones, alquileres de caminos y terrenos. Estamos hablando cada año de más de dos millones de euros. Por eso lo vemos como una oportunidad de futuro que nos permitirá invertir en muchos proyectos laborales, sociales, educativos, de atención a nuestros mayores, así como salir de la situación actual, mejorar nuestros pueblos y volver a ver a los niños correr por nuestras calles», señalaban los firmantes del manifiesto.

Los integrantes de la expedición llegaban a Tronchón por la tarde.

Ante el planteamiento de que las renovables traerán consigo la repoblación de la zona, la Plataforma insiste en que muchos estudios han demostrado que “aunque llegue mucho dinero no llegará población”. “Claro que va a llegar dinero a los Ayuntamientos. Lo que no va a llegar es población como han demostrado el Estudio de la Universidad de Zaragoza realizado en la zona de Fuentetodos, la estadística en la zona de Les Ports, la estadística en la zona de la Terra Alta, como está demostrado en los datos del INE en la zona de Maranchón”, ha explicado Oquendo.

Los corredores a su llegada a Mirambel.

Desde la Plataforma han señalado que no habrá diferencias con respecto a otras zonas donde la instalación de parques eólicos no han traído consigo la repoblación deseada. “¿Vamos a ser diferentes en eso? La respuesta es no, porque el modelo es el mismo. Tendremos dinero pero ¿para qué? Seremos los más ricos pero para nada”, ha concluido. Para terminar han aludido al «gran legado» de los antepasados y la «obligación» de preservarlo. «Debemos proteger todo nuestro patrimonio ante el aluvión de propuestas de centrales eólicas que van a degradar nuestro paisaje».

Segunda etapa por dos comarcas.

Los corredores han llevado a cabo los 53 kilómetros de recorrido entre la localidad bajoaragonesa y Mirambel, con un desnivel acumulado de más de 2.400 metros. Por el camino han atravesado los núcleos de población de Las Planas de Castellote, Las Parras, Bordón y Tronchón. De este modo, han finalizado la ruta en la comarca del Maestrazgo después de haber salido de la comarca del Bajo Aragón. El objetivo que se proponen los tres corredores es transmitir en la subdelegación del Gobierno en Teruel, todas las reivindicaciones y propuestas que los vecinos de las comarcas que atraviesen, les transmitan.

Los corredores mostrando el lema de la marcha en Bordón.

Este miércoles la etapa concluirá en Valdelinares y finalizará el jueves en Teruel. Todo ello después de que partiesen ayer desde Beceite. «Ha sido una etapa dura, acusamos ya el paso de los kilómetros, pero vamos a cumplir el objetivo de llevar hasta Teruel las reivindicaciones que nos transmitan», ha explicado Moragrega.