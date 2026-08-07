La plaza volverá a ser el centro de la fiesta del Gran Premio de Aragón en 2026

Alcañiz, que además de prepararse para el eclipse solar en quince días acogerá Moto GP, celebró este jueves junta de seguridad local para abordar la logística de ambos eventos. La plaza volverá a ser el centro de la fiesta en el casco urbano y tendrá escenario y barras.

Con el desmontaje de la grúa este mismo viernes, la zona queda despejada pero no en su totalidad porque los trabajos en el interior de la casa consistorial continúan. Esto obligará a redimensionar el tamaño de escenario y espacio disponible para montaje de barras.

Otro escenario musical se ubicará en la plaza Mendizábal, pero no habrá más escenarios en la avenida Aragón. La arteria quedará cortada al tráfico pero se dedicará a zona de esparcimiento de locales hosteleros con veladores y a puestos ambulantes de venta de productos de merchandising relacionados con el mundial.

En el colegio La Inmaculada se instalará el Punto Violeta y el centro de operaciones de Cruz Roja, entre otros servicios. "Se trata de retomar la dinámica de hace dos años cuando la fiesta se centralizaba también en la plaza. En la junta se puso en valor que somos de los únicos grandes premios del mundial en los que nunca se han registrado sucesos de gravedad en todos estos años, por lo que entendemos que el sistema que aplicamos funciona", valora el segundo teniente de alcalde de Alcañiz, Eduardo Orrios. No obstante, el día 20 se celebrará la junta de seguridad general con todos los entes implicados incluido Motorland, Gobierno de España y Aragón.

Junta de seguridad local en Alcañiz para ultimar el eclipse solar y MotoGP 2026. / Ayto.

Más de 300 personas apuntadas para ver el eclipse en el cabezo

De cara al eclipse, que es más inmediato, la ciudad se prepara para que el público que no opte por ir a Motorland, vaya al Cabezo del Cuervo. Para regular el tránsito se ha abierto una página de inscripción a través de la web del ayuntamiento y ya se han inscrito más de 300 personas. Este lunes se revisará la situación y, si es preciso, se establecerá un límite con el fin de evitar una "masificación" en el propio cabezo.

Al cabezo solo se podrá acceder a pie y, desde el Consistorio recuerdan que existen aparcamientos en la zona de la estación de autobuses, guardería y barrio de San Pascual. "Debido al riesgo de incendios hay que limitar los vehículos a motor en el monte", dice Eduardo Orrios. "Estaremos coordinados con Guardia Civil, APNs, habrá personal para ayudar y se repartirán gafas", añade y enfatiza en la necesidad de vigilar que los niños no se quiten las gafas en ningún momento. "Es preferible que un adulto se quede sin verlo por estar pediente de los pequeños, a que estos sufran lesiones por mirar sin protección al sol en un momento de descuido, esto es muy importante", añade.