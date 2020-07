Polémica por el cerramiento del patio de armas del castillo de Valderrobres

Controversia en la capital del Matarraña por el cerramiento del patio y plaza de armas del castillo. La Fundación Valderrobres Patrimonial instaló el viernes una puerta en el acceso al citado patio siguiendo con las obras de restauración recogidas en el Plan Director de restauración del monumento nacional que elaboró hace unos años. Pocas horas después del cerramiento varios matarrañenses iniciaron una recogida de firmas a través del portal change.org. En dicha petición virtual se denuncia que la colocación de esta puerta «impide» disfrutar de las vistas del casco urbano; se alude de forma indirecta a la puerta colocada en el Parrissal de Beceite en junio y se concluye con que se «rompe» la estampa de la escalinata de acceso. A última hora de la tarde del lunes la petición había sido respaldada por 201 personas.

Sin embargo desde el Ayuntamiento de Valderrobres y desde la propia Fundación se mostraron muy «sorprendidos» por el revuelo acontecido en los últimos días y pusieron de manifiesto su malestar por algunos comentarios manifestados en los últimos días a través de las redes sociales. Argumentaron que el proyecto estuvo durante varios meses en exposición pública y que nadie, en ningún momento, cuestionó la decisión. Explicaron que los dos principales motivos del cierre del patio obedecen principalmente a la conservación del espacio, evitando su degradación y a garantizar la seguridad de vecinos y visitantes al encontrarse el entorno en obras y con varios andamios instalados. «Llevamos muchos años trabajando por la conservación del patrimonio. Esta es solo una más de las fases en las que estamos actuando y cuyo proyecto completo se dio a conocer hace muchos meses después de haber pasado todos los trámites», explicó Manuel Siurana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial, dedicada a la gestión del castillo y a la conservación del patrimonio histórico de Valderrobres.

De igual modo, afirmaron que en los últimos años la plaza ha sido objeto de botellones y reuniones nocturnas. Desde la Fundación explicaron que es habitual encontrar envases, preservativos, papeles usados, colillas y distintos tipos de basura. Asimismo, apuntaron, se han denunciado distintos actos de vandalismo como el lanzamiento de petardos, tracas, la realización de pintadas y el lanzamiento de botellas y envases hacia las viviendas situadas varios metros más abajo. Añadieron que se trata de un recinto amurallado que pertenece al conjunto monumental y que aunque esté cedido al ayuntamiento, es propiedad del Estado. «El proyecto tiene el visto bueno de Patrimonio, del Ministerio y de todas las instituciones implicadas, incluido este ayuntamiento. Creo que la inmensa mayoría de los valderrobrenses apoyan la gestión de la Fundación», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres quien añadió que el cerramiento del patio de armas ha estado varios meses en exposición pública y denunció «desinformación» en las distintas opiniones vertidas a través de Internet en los últimos días.

Actualmente el acceso se lleva a cabo, temporalmente, a través de la iglesia y se encuentra actualmente cerrado por un fallo técnico en la instalación de la puerta y que se subsanará en los próximos días. El objetivo es que esté abierta en horario de visitas del castillo. Esto es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00, todos los días del año. Asimismo, los vecinos empadronados en la capital del Matarraña y los nacidos en la localidad, aunque residan fuera, pueden acceder de forma gratuita. De igual modo el primer edil apuntó a que desde hace unos días el entorno cuenta con un nuevo parque desde el que puede disfrutarse de la vista del castillo.



Por su parte el director de la Fundación, Manuel Siurana se mostró muy dolido por, tal y como explicó, «algunas opiniones» vertidas a través de las redes sociales en las que se acusó a la Fundación y a su director, entre otras cosas, de «afán» recaudatorio. «He podido leer a través de las redes comentarios que incluso traspasan lo injurioso. He trabajado siempre por recuperar el patrimonio de mi pueblo y no tengo por qué aguantar estas falsas acusaciones», manifestó Siurana. Algo que, de igual modo, suscitó el malestar del primer edil valderrobrense quien apuntó que todo el dinero que gestiona la Fundación revierte en la conservación del patrimonio y en los 4 puestos de trabajo -director y presidente no cobran- que crea la explotación del castillo, la iglesia y el museo de Valderrobres.

Asimismo Boné apuntó a que la información de la Fundación es totalmente «transparente» y puede consultarse. «Es muy importante dejar claro que ni el director de la Fundación, ni el presidente, no cobran ni un euro por su dedicación. Han llevado y están llevando a cabo un trabajo excelente», añadió Boné. Lo cierto es que tras lo ocurrido Siurana consideró la opción de dejar el cargo. Por ello desde el consistorio quisieron mostrar su «total apoyo» a la Fundación Valderrobres Patrimonial y manifestaron no haber recibido ninguna queja formal. «Creo que el debate está más en las redes sociales que no a nivel de la calle. Nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar a los valderrobrenses pero lo cierto es que nadie se nos ha puesto en contacto por este motivo. Por ello queremos poner en valor la figura de Siurana, que tanto a trabajado por Valderrobres de forma altruista», concluyó Boné. Cabe recordar que actualmente el castillo está siendo objeto de restauración y reconstrucción gracias a una inversión total de 1,2 millones de euros aportados por la propia Fundación, consistorio, 1,5% cultural del Ministerio de Cultura y Fundación Funiver.