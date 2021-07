La Policía de Alcañiz no estrecha la vigilancia al ocio por falta de agentes

La Policía Local de Alcañiz no cuenta con suficientes efectivos para reforzar la vigilancia en el ocio nocturno, las fiestas y los botellones tras el repunte de contagios por lo que ha tenido que pedir apoyo a la Guardia Civil -también muy mermada de efectivos- para evitar pagar horas extra. Hay tres agentes por baja paternal y otros dos que lo estarán próximamente. En total, Alcañiz solo cuenta con 13 policías para hacer labores de calle este verano.

De hecho, tanto el pasado viernes como el domingo por la noche en Alcañiz no hubo ni la patrulla habitual en la calle durante toda la jornada. En ambos casos, por situaciones personales de última hora tan solo trabajaran dos policías las dos noches. Cuando esto ocurre, que solo están de guardia dos agentes y no tres (uno en comisaría y dos en la calle), si hay un detenido no pueden salir de las dependencias. No sucedió así el viernes, cuando un coche aparcado en una cuesta se cayó por una escalera al romperse el freno de mano y cuyo vídeo con jóvenes empujando el vehículo se hizo viral en Alcañiz. No obstante, en ese momento los agentes no pudieron acudir al servicio hasta que ya había pasado todo el suceso porque se encontraban atendiendo un caso de violencia machista.

El jefe de la Policía Local, Pedro Obón, reconoce que con las bajas paternales el cuerpo se queda en una situación «complicada» y que no se suplen los turnos que quedan descubiertos por falta de personal por una cuestión «económica». Se espera que la situación mejore y se cuente con todos los agentes posibles para patrullar cuando después del verano se cubran las tres vacantes: dos por un concurso oposición en curso y otro de movilidad.

Guardia Civil desde otros pueblos

Los agentes de la Guardia Civil que en las últimas semanas están participando en los sucesos de Alcañiz también se activan de otros puestos de la zona. Al incendio del sábado acudieron de Mas de las Matas y a la agresión con una piedra en un pub que dejó inconsciente a un joven hace una semana se desplazaron los agentes de Alcorisa.