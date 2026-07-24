Por qué no debes mezclar marcas de pastillas de freno en el mismo eje

Muchos talleres han visto el mismo caso: a un coche solo le queda una pastilla de freno en buen estado en un lado, y el propietario, por ahorrar, pide cambiar solo esa y dejar la otra "para más adelante" o poner una de otra marca porque es lo que hay en el almacén. El resultado no es un ahorro: es un frenado desigual que puede hacer que el coche tire hacia un lado justo cuando más necesitas que responda en línea recta.

La regla es sencilla y no admite excepciones: las pastillas de freno siempre deben sustituirse por parejas, en el mismo eje, y con el mismo tipo de material y, siempre que sea posible, de la misma marca y referencia. Mezclar marcas o compuestos distintos en las dos ruedas de un mismo eje puede provocar que el vehículo frene con más fuerza de un lado que del otro, algo peligroso especialmente a velocidades altas o en frenadas de emergencia.

¿Qué significa exactamente "mezclar marcas"?

Mezclar marcas no es solo poner una pastilla Bosch a la izquierda y una Brembo a la derecha. También cuenta como mezcla instalar en el mismo eje dos pastillas de la misma marca pero de compuestos distintos (por ejemplo, una semimetálica y otra cerámica), o piezas con distinto nivel de desgaste, aunque sean del mismo modelo. El problema de fondo no es la etiqueta de la marca, sino que cada fabricante y cada compuesto de fricción tiene un comportamiento propio: coeficiente de fricción, respuesta en frío, comportamiento a altas temperaturas y velocidad de desgaste.

Por qué es un problema de seguridad, no solo de estética

Cuando pisas el pedal de freno, el líquido de frenos empuja los pistones de las pinzas con la misma presión en ambos lados del eje. Si las dos pastillas tienen materiales de fricción distintos, no generan la misma fuerza de frenado con esa misma presión. Esto provoca varios efectos:

El vehículo se desvía hacia un lado al frenar. Es uno de los síntomas que se asocia habitualmente al desgaste desigual de las pastillas de freno en un mismo eje, y es especialmente peligroso a alta velocidad o en frenadas bruscas, ya que puede hacer perder el control direccional del coche.

Es uno de los síntomas que se asocia habitualmente al desgaste desigual de las pastillas de freno en un mismo eje, y es especialmente peligroso a alta velocidad o en frenadas bruscas, ya que puede hacer perder el control direccional del coche. Desgaste desigual entre lados. Una pastilla más agresiva o con mayor coeficiente de fricción se calienta y desgasta de forma distinta a su pareja, por lo que en poco tiempo vuelves a tener dos pastillas en estados de desgaste diferentes, repitiendo el problema.

Una pastilla más agresiva o con mayor coeficiente de fricción se calienta y desgasta de forma distinta a su pareja, por lo que en poco tiempo vuelves a tener dos pastillas en estados de desgaste diferentes, repitiendo el problema. Respuesta impredecible en frío y en caliente. Cada compuesto de fricción tiene su propia curva de comportamiento térmico. Si un lado del eje "muerde" antes que el otro al arrancar en frío, o pierde eficacia antes al calentarse en una frenada larga, el reparto de la frenada entre ambas ruedas deja de ser uniforme.

Cada compuesto de fricción tiene su propia curva de comportamiento térmico. Si un lado del eje "muerde" antes que el otro al arrancar en frío, o pierde eficacia antes al calentarse en una frenada larga, el reparto de la frenada entre ambas ruedas deja de ser uniforme. Vibraciones y ruidos distintos entre lados, que además dificultan diagnosticar después si el problema viene del disco, de la pinza o de las propias pastillas.

Lo que exige la normativa

En España, las pastillas de freno de recambio deben cumplir el Reglamento n.º 90 de la CEPE/ONU (ECE R90), que es la norma que regula la homologación de estos componentes. Esta normativa exige que las pastillas de freno ofrezcan una capacidad de frenado equivalente a la de las piezas de equipo original, evaluada en condiciones de ensayo definidas, tanto en frío como en caliente. Esa equivalencia se certifica para el conjunto de piezas homologadas como pareja, no para una pastilla individual combinada libremente con cualquier otra. Al mezclar marcas o compuestos en el mismo eje, se rompe esa base de homologación conjunta, aunque cada pastilla por separado esté correctamente certificada.

Además, el Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV contempla como defecto el desgaste desigual o el mal funcionamiento del sistema de frenos, y durante la inspección técnica periódica se comprueba precisamente la eficacia, el equilibrio y la uniformidad del frenado en todos los ejes. Un frenado descompensado entre los dos lados de un eje puede dar lugar a un resultado desfavorable en la ITV.

Para saber si unas pastillas cumplen con esta normativa, basta con fijarse en su embalaje o en la propia pieza: todas las pastillas homologadas llevan un marcado específico que lo confirma. Así se lee ese marcado:

El marcado ECE R90 certifica que la pastilla cumple los requisitos de frenado, resistencia y composición exigidos para poder venderse e instalarse legalmente en España./ Externo

¿Y si mezclo materiales, aunque sea de la misma marca?

Aquí conviene distinguir dos cosas: mezclar marcas distintas y mezclar materiales de fricción distintos (semimetálicas, orgánicas, NAO de bajo contenido metálico o cerámicas). El segundo problema es igual de importante, o más. Cada tipo de material tiene un comportamiento propio:

Las semimetálicas ofrecen buena estabilidad a altas temperaturas, pero generan más ruido y polvo.

ofrecen buena estabilidad a altas temperaturas, pero generan más ruido y polvo. Las orgánicas son más silenciosas y suaves, pero pierden algo de eficacia con calor intenso.

son más silenciosas y suaves, pero pierden algo de eficacia con calor intenso. Las cerámicas son más caras, silenciosas y generan menos polvo, con un rendimiento estable.

son más caras, silenciosas y generan menos polvo, con un rendimiento estable. Las NAO de bajo contenido metálico buscan un punto intermedio entre unas y otras.

Poner una pastilla semimetálica junto a una orgánica en el mismo eje combina dos curvas de fricción distintas bajo la misma presión hidráulica, lo cual reproduce exactamente el mismo riesgo de frenado desigual que mezclar marcas, aunque ambas pastillas sean "correctas" por separado.

Por qué el eje delantero y el trasero sí pueden ser distintos

Esta regla de no mezclar se aplica dentro del mismo eje (izquierda y derecha), no entre el eje delantero y el trasero. De hecho, es habitual y normal que las pastillas delanteras y traseras sean de tamaño, forma e incluso material distintos, ya que el eje delantero suele soportar una parte mayor de la carga de frenado y trabaja en condiciones diferentes. Lo que nunca debe ocurrir es una diferencia entre el lado izquierdo y el derecho de un mismo eje.

Qué hacer si ya tienes pastillas mezcladas

Si por error o por una reparación anterior tienes marcas o compuestos distintos en las dos ruedas de un eje, la recomendación es sustituir el par completo por pastillas iguales entre sí, en lugar de intentar "equilibrar" cambiando solo una. Es el momento también de revisar el estado de los discos de freno, ya que un desgaste irregular prolongado puede haber afectado a su superficie o a su espesor.

Recomendaciones prácticas al cambiar las pastillas

Cambia siempre las dos pastillas del mismo eje juntas, nunca una sola.

Usa la misma marca y referencia en ambos lados; si no es posible, al menos mantén el mismo tipo de material de fricción.

Comprueba que las pastillas llevan el marcado de homologación ECE R90.

Si notas que el coche se desvía al frenar, vibra el pedal o el volante, o escuchas ruidos distintos entre un lado y otro, no esperes: es una señal de que algo no está equilibrado en el sistema de frenos y conviene revisarlo en un taller cuanto antes.

Ante la duda sobre qué material o marca elegir, la recomendación del fabricante del vehículo o de un profesional de confianza sigue siendo la referencia más segura, ya que la elección también depende del disco de freno, el peso del vehículo y el estilo de conducción.

En definitiva, mezclar marcas de pastillas de freno en un mismo eje no es un detalle menor de mantenimiento: es una decisión que puede comprometer el equilibrio del frenado precisamente cuando más se necesita que el coche responda de forma predecible.

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