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02 JUL 2026|

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Proponen un plan urgente para evitar el deterioro del antiguo Hospital de Alcañiz: Una cocina social y el traslado del Juzgado

El concejal no adscrito, Joaquin Egea, presentará una moción en el pleno de julio para instar al Gobierno de Aragón a inventariar y ceder el complejo sanitario al municipio

Consultas Externas del Hospital de Alcañiz./ L.C.
Consultas Externas del Hospital de Alcañiz./ L.C.

La COMARCA02 07 2026

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El traslado del nuevo hospital de Alcañiz podría terminar en el abandono y la degradación de las antiguas instalaciones en el centro de la capital bajoaragonesa. Para evitarlo, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcañiz, Joaquín Egea Serrano, presentará en el pleno ordinario de este mes de julio, que se celebrará el próximo lunes, una ambiciosa propuesta de resolución para exigir la "actuación urgente" sobre el antiguo hospital, el antiguo centro de salud y el resto de dependencias del complejo sanitario.

Egea advierte de que el paso del tiempo "juega en contra" de las infraestructuras cerradas. Elementos clave como las cocinas industriales, sistemas de climatización, ascensores o redes de fontanería y electricidad pueden sufrir un rápido deterioro por falta de mantenimiento. "Lo que hoy representa una oportunidad histórica y real para Alcañiz, dentro de unos meses puede convertirse en un problema económico, técnico y administrativo de muy difícil solución", señala el concejal.

Dos proyectos prioritarios y descentralización de servicios municipales

La moción propone iniciar de inmediato los trámites para dos proyectos concretos y viables que aprovechen el potencial de las instalaciones: una cocina municipal social y un nuevo espacio para los Juzgados de la ciudad.

En el caso de la primera propuesta, el texto sostiene que utilizando la infraestructura de cocina industrial ya existente en el antiguo hospital —con una capacidad estimada de 200 raciones diarias—, el Ayuntamiento podría prestar servicios de restauración a colectivos vulnerables, mayores, personas dependientes, pisos tutelados, ayuda a domicilio y escuelas infantiles. Para ello, se propone implicar a la sociedad municipal Fomenta y a programas de empleo y escuelas taller.

En el segundo, la propuesta insta a iniciar conversaciones con el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Justicia para evaluar el traslado de las dependencias judiciales al antiguo centro de salud. "Esto dotaría a la ciudad de unos juzgados más accesibles y funcionales, reactivaría socioeconómicamente la zona del viejo hospital y permitiría liberar el actual edificio judicial para usos culturales o patrimoniales", explica Egea.

Además de estas dos prioridades, el edil destaca que la recuperación del complejo sanitario a medio plazo abre un abanico de posibilidades para el propio Ayuntamiento. La intención es que, en un futuro más o menos próximo, estas instalaciones puedan alojar de forma descentralizada algunos de los servicios que actualmente ofrece el consistorio, optimizando el espacio, mejorando la atención al ciudadano en dependencias más modernas y accesibles, y aliviando la saturación de los edificios municipales actuales. Asimismo, el espacio se plantea idóneo para albergar recursos asistenciales para mayores, centros de día o espacios para entidades sociales.

Plazos concretos y rendición de cuentas

El texto fija un calendario estricto. De aprobarse, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de 5 meses para elaborar un informe técnico, jurídico y económico de viabilidad. Asimismo, se establece la obligación de rendir cuentas ante el Pleno en diciembre de 2026 sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno de Aragón, la cesión del espacio y el avance de los proyectos.

"El Ayuntamiento de Alcañiz no puede quedarse de brazos cruzados a la expectativa mientras el desuso destruye un patrimonio de todos. Corresponde al Pleno fijar una posición política clara: actuar ya o dejar pasar una oportunidad histórica", concluye Joaquín Egea.

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