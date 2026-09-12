La Portellada recibe 25.200 euros de la DPT para completar la rehabilitación de dos viviendas municipales

La Portellada será el único municipio del Matarraña beneficiario de las ayudas concedidas por la Diputación Provincial de Teruel para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal destinadas a ampliar el parque de alquiler asequible. El Ayuntamiento recibirá 25.200 euros, una cantidad que supone el 70% de la ayuda concedida dentro de esta convocatoria y que contribuirá a financiar la rehabilitación de un inmueble situado en la calle Portillo, 37.

El proyecto contempla la creación de dos viviendas en un edificio que se encontraba en muy mal estado y que está siendo sometido a una rehabilitación integral. En la planta baja se habilitará una vivienda adaptada para personas mayores, mientras que en la parte superior se habilitará un pequeño dúplex destinado principalmente a familias.

La alcaldesa de La Portellada, Gloria Serrat, ha destacado la importancia de la subvención para un Ayuntamiento con recursos limitados. «Para el ayuntamiento es darnos vida», ha explicado, al tiempo que ha señalado que las administraciones locales tienen dificultades para afrontar este tipo de actuaciones sin el respaldo de las diferentes líneas de ayudas públicas.

La rehabilitación del inmueble

El edificio se encuentra en la calle Portillo, 37, frente a las escuelas y en la entrada de la localidad por la carretera que conecta con Valderrobres y Ráfales. El inmueble presentaba un estado de conservación muy deficiente y la intervención prevista contempla su rehabilitación integral. El resultado serán dos viviendas de pequeñas dimensiones que permitirán ampliar la oferta municipal de alquiler. «Daremos opción para dos familias», ha señalado Serrat.

La actuación cuenta con financiación procedente de diferentes vías. Además de la ayuda concedida ahora por la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento prevé recurrir a otras subvenciones y destinar al proyecto parte de los recursos obtenidos mediante una herencia recibida por el Consistorio. «Todo lo que supuso esa herencia va a ir destinado a este edificio», ha explicado la alcaldesa. Una vez finalizada la rehabilitación, el inmueble contará con una vivienda adaptada en la planta baja y un dúplex en la parte superior. El Ayuntamiento todavía no ha concretado las condiciones de acceso ni el precio de los alquileres.

La intención inicial es que las viviendas puedan beneficiar principalmente a vecinos de La Portellada, aunque el perfil definitivo de los inquilinos se determinará cuando las obras estén terminadas y el consistorio prepare los correspondientes pliegos. «Sobre todo gente de La Portellada», ha remarcado Serrat, quien ha explicado que todavía es pronto para determinar exactamente quién podrá acceder a ellas.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los retos para conseguir que los jóvenes permanezcan en La Portellada. La alcaldesa reconoce que el municipio ha contado con demanda de alquiler, aunque actualmente esta necesidad se ha moderado. Aun así, siguen existiendo personas que buscan vivienda.

Algunos apartamentos que anteriormente estaban destinados al turismo rural también han pasado a ofrecerse como alquiler residencial, en un contexto de escasa oferta disponible en el municipio. En este escenario, las dos nuevas viviendas municipales supondrán una alternativa para vecinos que necesiten un alojamiento y, especialmente, para quienes quieran permanecer en la localidad.

La previsión es que estén disponibles en 2027

La rehabilitación integral del inmueble ya está en marcha, aunque el Ayuntamiento todavía no puede establecer una fecha concreta para su finalización. La alcaldesa, Gloria Serrat, apunta que su previsión es que las dos viviendas puedan estar terminadas y disponibles el próximo año, si bien considera que previsiblemente será hacia finales de 2027.

El consistorio tampoco ha concretado todavía el precio de los alquileres. «Paso a paso», resume Serrat, que confía en que la ayuda de 25.200 euros concedida por la Diputación Provincial de Teruel contribuya a completar una actuación destinada a ampliar la oferta de vivienda municipal en La Portellada.

El municipio ya dispone de cuatro viviendas municipales destinadas al alquiler. Dos de ellas se habilitaron en las antiguas casas de los maestros y las otras dos se encuentran en la antigua casa del médico y de la ATS. Todas están actualmente ocupadas y, según explica la alcaldesa, algunos de sus inquilinos son jóvenes que incluso tienen ya hijos escolarizados en el municipio. Con las dos nuevas viviendas de la calle Portillo, el Ayuntamiento ampliará así un parque municipal que considera una herramienta importante para facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a fijar población.