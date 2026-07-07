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07 JUL 2026|

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El PP denuncia que sin presupuestos generales se paralizan las infraestructuras de la provincia: «Los turolenses tenemos memoria»

Los populares lamentan el bloqueo de inversiones en la provincia como la A-68, el Nudo Mudéjar o las ayudas al funcionamiento y aseguran que el Ejecutivo no está dando respuesta a infraestructuras estratégicas para Teruel

El PP de Teruel ha hecho balance del año político en Alcañiz. / M.M.R.
El PP de Teruel ha hecho balance del año político en Alcañiz. / M.M.R.

Marina Monreal07 07 2026

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Una vez terminado el año político y con la actividad en pausa hasta el próximo mes de septiembre, los representantes nacionales del PP han querido hacer balance del curso parlamentario en lo que consideran «una legislatura del bloqueo». Así, el diputado de Teruel en el Congreso, Alberto Herrero, ha denunciado que la falta de presupuestos generales desde hace al menos cuatro años tiene consecuencias directas sobre unas infraestructuras que son vitales para la vida de los turolenses.

«Esto es un delito constitucional porque la Constitución nos exige presentar presupuestos. Está el país paralizado y los proyectos no se pueden desarrollar», ha lamentado Herrero. En este sentido, ha recordado que hay necesidades que no se están abordando, como la capacidad de subir las ayudas al funcionamiento hasta el 20 % máximo que permite Europa. «Nos permitiría que nuestras empresas fueran más competitivas y haría que los trabajadores tuvieran una retribución algo mayor», ha puntualizado.

El diputado “popular” ha recordado que el Gobierno socialista perdió en el último pleno una votación que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y convocar elecciones generales. “El Gobierno y los diputados socialistas se aplaudieron a sí mismos, demostrando, una vez más, el nulo respeto por el Parlamento, la Constitución y la democracia de nuestro país” ha manifestado Herrero.

La otra gran deuda pendiente del Gobierno central con los turolenses es la A-68, cuyo único tramo en obras no se espera que esté en marcha hasta finales de 2027, ocho años después de la licitación del proyecto. «Es una vergüenza y es una estafa que todos los aragoneses sufrimos», ha lamentado el diputado.

Herrero también se ha referido a la reunión de la plataforma de alcaldes, que hace dos semanas convocó el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y a la que solo acudieron cinco de los 13 alcaldes implicados. «Cuando nos presentamos en las elecciones nos presentamos bajo unas siglas, pero cuando somos alcaldes tenemos que defender el interés de todos nuestros vecinos. Tal es la situación de este gobierno socialista que incluso sus propios alcaldes han decidido no reivindicar una infraestructura que es fundamental», ha denunciado Herrero.

El Nudo Mudéjar como «gran mentira»

En cuanto al Nudo Mudéjar de Andorra, el PP considera que el proyecto supone «la mayor mentira y la mayor estafa del Gobierno de Pedro Sánchez». «Corrieron muchísimo en derribar la central hace seis años y ahora, en el mejor de los casos, en 2027, comenzarán la ejecución de una sexta parte del proyecto que estaba planteado inicialmente y una sexta parte de ese plan de acompañamiento tan importante para la zona», ha lamentado.

Herrero denuncia que el Gobierno central «está más atado a los problemas de su corrupción que a dar soluciones a proyectos tan necesarios para nuestra provincia». Aun así, ha asegurado que «los turolenses tenemos memoria, sabemos quién nos defiende y sabemos quiénes están por la labor de ayudar, en este caso, a desarrollar proyectos que afectan a la provincia». Según el diputado, lo que España necesita es «un nuevo impulso» y volver a ser «un socio en el que poder confiar en Europa».

Sin comparecencias en el Senado

En la rueda de prensa celebrada en Alcañiz también ha estado presente el senador turolense y alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, que ha asegurado que en su institución «mientras el Partido Popular se dedica a trabajar, intentar legislar y lleva a cabo la actividad de control, el Gobierno solo piensa en bloquear, esconderse y no rendir cuentas».

Boné denuncia que, de las 54 sesiones plenarias que el Senado ha tenido para actividad de control al Gobierno de España, «en 53 no era necesario que asistiera para dar explicaciones a las preguntas o cuestiones que plantearan los senadores». El Partido Popular considera que se trata de una falta de respeto a «las instituciones de nuestro país». Defienden que su agrupación ha aprobado el mayor número de iniciativas legislativas, 36, durante esta legislatura. «Las hemos presentado para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, pero el Gobierno lo que hace de manera sistemática es bloquear todas esas iniciativas y guardarlas en un cajón», ha declarado Boné.

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