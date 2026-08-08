El PP de Teruel reclama al Gobierno plazos para ejecutar la A-68: «Queremos dejar de ser ciudadanos de segunda»

El PP de Teruel ha convocado esta mañana una rueda de prensa para denunciar «el hartazgo por todos los incumplimientos que está mostrando el Gobierno de España ante la A-68». Además, han defendido la labor del Gobierno de Aragón en el desarrollo de la comarca del Bajo Aragón Histórico y han señalado que ahora le llega el turno al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares subrayan que hay varias zonas en las que ya están hechos los estudios, pero los proyectos están por desarrollar. «Lo que no queremos es que se queden en papel mojado y que todo se desarrolle y que vengan sobre todo con plazos», ha destacado Eduardo Orrios, teniente de alcalde de Alcañiz. Además, ha recalcado que «no se ha construido ni un solo metro de autovía de la A-68 en la provincia de Teruel y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda».

Alberto Herrero, alcalde de Calanda y diputado en el Congreso, ha detallado que se han realizado preguntas y varias iniciativas, pero lamentan que la contestación siempre es la misma. «No hay presupuestos generales y, por tanto, no hay planificación ninguna para el desarrollo de esta vía», ha asegurado. «Vemos cómo, año tras año, mentira tras mentira, engaño tras engaño, el Gobierno de España no hace nada por la provincia de Teruel ni por el Bajo Aragón». Además, ha planteado: «¿Por qué ese ensañamiento de Sánchez con la provincia de Teruel?»

Una vía muy transitada durante el verano

Esta vía es la principal para llegar hasta Castellón, por lo que durante los meses de verano es una carretera muy transitada. Orrios ha señalado que la N-232 cuenta con muchos puntos negros y ha asegurado que «las zonas que se han desarrollado, siempre hay menos accidentes». Por ello, ha reclamado mayor seguridad para los bajoaragoneses y conductores que circulan por esta carretera, y eso pasa por la ejecución de la A-68.