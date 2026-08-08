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09 AGO 2026|

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El PP de Teruel reclama al Gobierno plazos para ejecutar la A-68: «Queremos dejar de ser ciudadanos de segunda»

Los populares denuncian la falta de planificación y reclaman que los proyectos pendientes se desarrollen con plazos concretos

Representantes del PP de Teruel esta mañana junto a la N-232 en Alcañiz./ G.R.
Representantes del PP de Teruel esta mañana junto a la N-232 en Alcañiz./ G.R.

Gema Romero08 08 2026

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AlcañizN-232

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El PP de Teruel ha convocado esta mañana una rueda de prensa para denunciar «el hartazgo por todos los incumplimientos que está mostrando el Gobierno de España ante la A-68». Además, han defendido la labor del Gobierno de Aragón en el desarrollo de la comarca del Bajo Aragón Histórico y han señalado que ahora le llega el turno al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares subrayan que hay varias zonas en las que ya están hechos los estudios, pero los proyectos están por desarrollar. «Lo que no queremos es que se queden en papel mojado y que todo se desarrolle y que vengan sobre todo con plazos», ha destacado Eduardo Orrios, teniente de alcalde de Alcañiz. Además, ha recalcado que «no se ha construido ni un solo metro de autovía de la A-68 en la provincia de Teruel y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda».

Alberto Herrero, alcalde de Calanda y diputado en el Congreso, ha detallado que se han realizado preguntas y varias iniciativas, pero lamentan que la contestación siempre es la misma. «No hay presupuestos generales y, por tanto, no hay planificación ninguna para el desarrollo de esta vía», ha asegurado. «Vemos cómo, año tras año, mentira tras mentira, engaño tras engaño, el Gobierno de España no hace nada por la provincia de Teruel ni por el Bajo Aragón». Además, ha planteado: «¿Por qué ese ensañamiento de Sánchez con la provincia de Teruel?»

Una vía muy transitada durante el verano

Esta vía es la principal para llegar hasta Castellón, por lo que durante los meses de verano es una carretera muy transitada. Orrios ha señalado que la N-232 cuenta con muchos puntos negros y ha asegurado que «las zonas que se han desarrollado, siempre hay menos accidentes». Por ello, ha reclamado mayor seguridad para los bajoaragoneses y conductores que circulan por esta carretera, y eso pasa por la ejecución de la A-68.

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Comentarios

  1. Menos mal que nos acordamos de los 10 años que tuvieron paralizadas las obras de la N232 entre Rafales y el limite provincial….. Vamos a guardar esta entrevista para mirar cuando ellos gobiernen cuanto tardan?…

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  2. Si a nivel Estado somos ciudadanos de segunda, que es cierto, imaginaros a nivel DGA y DT, que nos tratan como ciudadanos de tercera, con sus competencias en carreteras secundarias y Autonomicas , carreteras destrozadas y mal señalizadas. Peperos y Voxeros alabando motorlanes, romaredas y demas caprichos inutiles, y el Bajo Aragón abandonado con sus carreteras tercermundistas y peligrosas. Aquello de la paja en el ojo ajeno, de juzgar con severidad los defectos de los demás mientras se ignoran los errores propios, que suelen ser mucho más graves. Hipocresia de primera. Madre que cruz.

    Responder

  3. la construcción de la A68 y, ya que es de interés general, no debe ser la medalla de ningún partido político.
    Teruel Existe lleva tiempo solicitandola con parodias, más o menos acertadas, invitando a partidos políticos, asociaciones….. a participar para que cuantos más seamos quizás consigamos algo. Lo que es seguro que reclamar lo que históricamente nos corresponde con fotos y declaraciones por separado esto no llega a ningún sitio. O tomamos el tema todos juntos o la reclamación no será más que una voz en el desierto.

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