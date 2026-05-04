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04 MAY 2026|

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DGA da Luz verde al «Interés General» de Amazon en La Puebla tras el primer Consejo de Gobierno PP-Vox

La vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, emplaza a los medios citados en la rueda de prensa posterior al consejo "a mañana" para conocer todos los detalles para sorpresa de los presentes

Primer Consejo de Gobierno de la legislatura PP-Vox 2026. / Fabián Simón - DGA
Primer Consejo de Gobierno de la legislatura PP-Vox 2026. / Fabián Simón - DGA

La COMARCA04 05 2026

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Había interés -y lo sigue habiendo- por conocer todos los detalles del PIGA (Plan de Interés General de Aragón) que determinará y permitirá la expansión de Amazon Web Services (AWS) en la comunidad, incluyendo el centro de La Puebla de Híjar; sin embargo, no será hasta este martes cuando se conozca en profundidad. El Gobierno de Aragón de la segunda era PP-Vox celebró este lunes su primer consejo de gobierno tras la toma de posesión de los nuevos consejeros. En la primera rueda de prensa posterior solo se informó de la aprobación del PIGA en el consejo, pero para sorpresa de los presentes, se emplazó a los periodistas citados "a esperar a mañana" a conocer a fondo los detalles de lo aprobado sobre la mayor inversión teconológica de Europa. El grueso de la comparecencia de la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, se centró en la nueva estructura del ejecutivo autonómico.

"Este PIGA es continuidad de uno de los proyectos para Aragón, que va a marcar nuestro futuro, que va a crear empleo, que va a ayudar a transformar la economía aragonesa y que es también una de las inversiones más importantes de esta empresa y su apuesta por Aragón", dijo Vaquero al respecto, en respuesta a las preguntas sobre el tema. Por eso, dijo, "creemos que es bueno que mañana -por este martes- le dediquemos todo el tiempo en profundidad con la presencia del consejero de Vivienda y Fomento".

El PIGA se encuentra "entre las prioridades" del gobierno, que ha llevado a cabo su aprobación en el consejo y que "sigue su curso", añadió ante las preguntas de los medios. Recordó que fue el presidente de Aragón el que avanzó la información la pasada semana en el debate de investidura.

El desarrollo del macroproyecto de AWS incluye la creación de una treintena de edificios con centros de datos en todo Aragón y que suponen una inversión de la multinacional de 33.700 millones de euros. La expansión a la provincia turolense es en La Puebla de Híjar, que "va a ser uno de los más importantes por extensión", tal y como confirma en una entrevista en La COMARCA, David Blázquez, director de relaciones institucionales de AWS en España y Portugal.

Esta ampliación del gigante norteamericano es la segunda en la comunidad, y trae consigo la creación de los centros de datos de La Puebla de Híjar, San Mateo de Gállego (Zaragoza) y Huesca. Ya cuentan con la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) y se suma el PIGA. El objetivo es iniciar las obras el próximo año.

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