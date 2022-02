La primera fábrica de placas solares de España podría ubicarse en la zona de Andorra

La empresa Aurinka ha proyectado ubicar en la zona del nudo Mudéjar la primera fábrica de placas solares de España después de que se desmantelaran todas las existentes en los años 90 y 2000. La propuesta con la que el grupo español opta al concurso del Ministerio junto con Iberdrola cuenta con un importante proyecto industrial relacionado con la energía fotovoltaica para que la zona no solo sea productora de energía solar sino que también fabrique y después recicle los módulos con los que funcionan los parques solares.

Todo el proceso se realizaría en el territorio bajoaragonés dejando de depender parcialmente del suministro asiático, zona que concentra la producción desde 2010; y por ende también de la cambiante geopolítica internacional. A la fábrica de producción de módulos se le unirían un centro de formación para profesionales del ramo y una planta de reciclaje de módulos de fotovoltaicas. En un principio estas plantas están proyectadas para producir para los proyectos de Aurinka pero la empresa no se cierra a convertirse también en suministrador.

Estas son las propuestas de Aurinka para el plan de acompañamiento del proyecto con el que optan al concurso energético que ha lanzado el Gobierno Central para adjudicar los MW que dejó libre la Central Térmica de Andorra y al que se presentaron 11 iniciativas. La empresa española opta a instalar 700 MW de los 1.202 MW totales del concurso. Señalan que es una propuesta realista en la que no han optado por el todo sino por lo que consideran viable una vez realizado un pormenorizado análisis medioambiental y arqueológico de los terrenos.

En total calculan que en la ejecución sus proyectos crearían 450 empleos entre los directos e indirectos. Después en la fase industrial se mantendrían 50 puestos de trabajo aunque dependiendo de la demanda de la fabricación de módulos se podría aumentar la demanda de trabajadores.

Cinco parques de paneles

A nivel energético plantean cinco parques solares en Híjar (2), Albalate (1), Samper (1) y Calanda (1). En todos ellos ya tienen firmados los contratos con los propietarios de los terrenos y también han presentado sus propuestas a los Ayuntamientos. «Estudiamos 4.000 hectáreas y desechamos la mitad, nos quedamos con las que vimos que eran válidas, unas 2.000. Solo pasan el corte las que recibieron el visto bueno medioambiental y arqueológico, eso es algo que le gustó mucho al INAGA. Además, en todas también tenemos ya el consentimiento de sus propietarios, lo que también es muy importante para nosotros», especifica el calandino José Manuel Lamiel, responsable de desarrollo territorial de negocio de Aurinka.

La de Andorra sería la primera incursión en Aragón del grupo Aurinka, empresa creada por antiguos profesionales de BP Solar, líder mundial y fabricante en España de la tecnología para el sector en los años 90 y 2000. Está especializada en tecnología fotovoltaica y se encarga tanto de desarrollar sus proyectos como de construirlos y ponerlos en marcha. Tienen experiencia en el extranjero y actualmente están trabajando en un parque de 200 MW en Almería. «Por su localización geográfica y condiciones climatológicas Aragón se va a convertir en un conductor de electricidad con mucho futuro en Europa. Tiene unas características ideales con muchas horas de sol y baja temperatura al contrario que en Almería, donde hay mucho sol y mucho calor», apunta el CEO de Aurinka, Benjamín Llaneza.

Proyecto de placas de la empresa en Almería / Aurinka

Ya se ha presentado en DGA

Desde hace dos años el grupo ha puesto su mirada en Aragón y para su apuesta por el territorio cuenta con un equipo propio de profesionales que residen y conocen la zona con el calandino José Manuel Lamiel al frente. Ya han presentado su iniciativa tanto al INAGA como al vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona; y al Director General de Industria y PYMES, Javier Navarro; con los que se han reunido en persona. La receptividad es buena. Según su CEO, sus objetivos son dos: la puesta en marcha de parques fotovoltaicos mediante un «proceso escrupuloso» y el desarrollo industrial de Aragón con su perfil de empresa que no solo produce energía sino que también es fabricante de sus módulos.

Tres ejes del proyecto industrial

Concretamente, el plan industrial de Aurinka se basa en tres ejes. Construirían una planta de fabricación de placas solares para suministrar a sus propios parques aunque no cierran la puerta a ser productores para otras empresas a nivel estatal e internacional. Su ubicación se fijaría en uno de los 34 municipios del plan de transición justa aún por definir aunque las buenas comunicaciones por carretera serían clave por la logística.

Estar cerca de una buena infraestructura viaria no sería tan necesario para los otros dos proyectos que han presentado al plan de acompañamiento, con su ubicación aún por definir también. Se trata de un centro de formación en energías renovables tanto para profesionales que ya estén trabajando en el sector y que necesiten ponerse al día como para estudiantes de Formación Profesional. Abarcaría tanto a los técnicos en instalaciones como a los diseñadores o a jóvenes que quieran comenzar en el sector.

Por último, el tercer proyecto es una planta de reciclaje de módulos de fotovoltaica. Desde 2011 las placas solares se rigen por una directiva europea que obliga a que todo módulo deteriorado no sea tratado como un residuo normal sino que se vea sometido a un tratamiento de reciclaje especial. En la mayoría de casos este tratamiento no se está realizando pese a ser obligatorio. La planta de la zona está proyectada para dar cobertura a todos los residuos fotovoltaicos no solo de Aragón sino también de zonas vecinas como la Comunidad Valenciana, Cataluña o La Rioja. Se tratarían los módulos, fabricados con diversos materiales como cristal, silicio, plástico o cobre, entre otros, para recuperar y volver a poner en la cadena de valor los componentes válidos y reciclar correctamente los que ya no sirvan.