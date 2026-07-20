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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 JUL 2026|

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Productores locales, poblados íberos o cascos históricos: Andorra-Sierra de Arcos ofrece visitas guiadas a sus pueblos durante todo el verano

Las salidas comenzaron la semana pasada marcadas por las altas temperaturas pero con un balance “muy positivo” en cuanto a visitantes

Visita a la asociación Apadrinaunolivo como novedad en el ciclo de este año / Turismo Andorra-Sierra de Arcos
Visita a la asociación Apadrinaunolivo como novedad en el ciclo de este año / Turismo Andorra-Sierra de Arcos

David Boj20 07 2026

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Cultura y OcioTurismo

Las visitas guiadas de la Comarca Andorra Sierra de Arcos han incluido como novedad este año varias visitas a productores locales como la asociación Apadrinaunolivo o la carnicería Paquita de Andorra. “Hemos querido añadir la participación de artesanos de la zona para que nos expliquen como realizan sus productos”, comenta Gemma Muniesa, guía de las visitas.

Las visitas comenzaron la semana pasada con sus primeras salidas marcadas por las cancelaciones de las actividades en sesión de tarde por las altas temperaturas. “La primera semana cerramos con una afluencia de público muy positiva tanto de las visitas de por las mañanas como las del fin de semana”, comenta Muniesa. La salida con más reservas fue la del Calvario y el parque escultórico de Alloza y el público principal es de familias y niños, que pasan sus vacaciones en las localidades de la comarca y cercanas.

Durante esta semana se realizarán las visitas a la sima de San Pedro y al pantano de la Cueva Foradada de Oliete, a los productores del noveno corral de Alloza o a los cascos históricos de Crivillén y de Alloza. Las actividades se extenderán hasta el 21 de agosto con visitas todos los días entre semana y uno de cada dos fines de semana, con una previsión de “mucha demanda y reservas en la mayoría de las salidas” según la guía. Para poder asistir a las visitas se hará con reserva previa contactando con la oficina de turismo de la comarca de Andorra.

Curiosidades de las visitas

Dentro del ciclo se pueden realizar visitas a los poblados íberos del Cabo en Andorra y de San Pedro en Oliete. El de Andorra fue descubierto y excavado en su totalidad en 1999, pero debido a las excavaciones en una mina a cielo abierto fue destruido. Por ello a inicios de Siglo se realizó la reconstrucción del mismo con 50 viviendas rodeadas por una muralla de piedra.

Por su parte, el de San Pedro en Oliete, son las ruinas de lo que hasta el S.I a.c fueron las viviendas del poblado. Se dividen en dos zonas, una cercana al cerro donde se ubica el recinto fortificado, y otra un recinto extramuros que se extiende hasta las primeras pendientes del cabezo de Calapestre.

Otra de las visitas curiosas es a la senda de los Majalinontes en Gargallo. El bosque es uno de los lugares más mágicos de la comarca con hasta ocho esculturas de distintos personajes inspirados en la mitología. Se trata de un plan destinado al público más familiar.

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