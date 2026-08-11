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11 AGO 2026|

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El PSOE apremia al Gobierno de Aragón a desplegar la red Tetra de emergencias en su totalidad

Piden que en el plazo máximo de seis meses se dote a todos los centros de salud con el sistema de comunicación de emergencias y priorizar a los ubicados en zonas rurales, de montaña o con especiales dificultades de cobertura

Mari Carmen Soler, diputada del PSOE en las Cortes de Aragón y alcaldesa de Mirambel. / PSOE-Aragón
Mari Carmen Soler, diputada del PSOE en las Cortes de Aragón y alcaldesa de Mirambel. / PSOE-Aragón

La COMARCA11 08 2026

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El PSOE ha apremiado al Gobierno de Aragón a desplegar "de una vez por todas" la red Tetra de emergencias en los centros de salud, como un sistema de comunicación digital que puede ser «decisivo» para «garantizar una atención médica de calidad» en las zonas rurales. Han hecho hincapié en las dificultades que se pueden dar en días como el de este miércoles con el eclipse solar. Puede ser "un importante desafío desde el punto de vista de la seguridad, las emergencias y la coordinación de los servicios públicos", han advertido.

La diputada en las Cortes de Aragón y alcaldesa de Mirambel, Mari Carmen Soler, ha recordado que el servicio Tetra ya fue adjudicado durante el último gobierno liderado por el PSOE y "que los distintos gobiernos de Jorge Azcón llevan más de tres años sin desplegar el conjunto de las emisoras". En mayo de 2025, después del «gran apagón», tras comprobar «sobre el terreno las dificultades que sufrieron algunos municipios del medio rural aragonés» los socialistas volvieron a plantear «esta necesidad». En mayo, Aragón presentó la implantación en los hospitales.

Soler ha criticado que todavía no se hayan instalado en los centros de salud, especialmente en los del medio rural, y que se hayan priorizado exclusivamente los puntos móviles, en las ambulancias y vehículos de emergencia, gestionadas a través del 061. "¿Qué ocurre si hay un apagón o cae la cobertura móvil, por ejemplo en el centro de salud de Cantavieja, la ambulancia está realizando un servicio y en ese momento se produce una emergencia?", se ha preguntado.

Ha puesto el acento en momentos «extraordinarios» como el que va a tener lugar con el eclipse total de Sol «que va a atraer a miles de personas». Ha destacado que disponer de un «sistema profesional de radiocomunicaciones fiables y permitir una coordinación rápida entre los distintos servicios que intervienen en una emergencia». Esto, ha apuntado, puede «marcar la diferencia» para garantizar tanto la seguridad de los profesionales como la atención a los pacientes, sobre todo en un territorio extenso, con orografía variada, población dispersa y carreteras con deficiente o inexistente cobertura móvil.

«No podemos depender exclusivamente de las redes de telefonía comerciales para garantizar la comunicación sanitaria en una situación de emergencia», ha añadido. "Apagones eléctricos, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos o incidencias en las redes de telecomunicaciones pueden dejar incomunicados determinados territorios precisamente cuando más necesaria es la coordinación entre los servicios públicos. Hemos de estar preparados ante cualquier situación».

Plazo máximo de seis meses

Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley que pide elaborar, «en el plazo máximo de seis meses», un plan para dotar a todos los centros de salud de Aragón de terminales de comunicaciones integrados en la red Tetra, «garantizando su operatividad en situaciones de emergencia y en aquellos lugares donde existan problemas de cobertura de telefonía móvil».

El texto de la proposición pide «priorizar la instalación de estos equipos en los centros de salud ubicados en zonas rurales, de montaña o con especiales dificultades de cobertura, atendiendo a criterios objetivos de riesgo y accesibilidad», estableciendo «los protocolos de coordinación necesarios entre el Servicio Aragonés de Salud, el Centro de Emergencias 112 Aragón, el 061 Aragón y el resto de servicios de intervención para garantizar un uso eficaz y seguro de la red».

«No estamos pidiendo un lujo, ni una infraestructura secundaria. Estamos pidiendo seguridad y calidad en la atención sanitaria aragonesa y eso solo se consigue con los medios adecuados», ha afirmado Mari Carmen Soler interpelando directamente al presidente Azcón.

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