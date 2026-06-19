Actualizado 22:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

19 JUN 2026|

Actualizado 22:13

DGA no activará hasta final de mes el concurso de traslados de los APN y el PSOE lo califica de «negligencia»

El dispositivo de este verano cuenta con 85 agentes, 20 menos que en la campaña anterior, y se han incorporado nueve

Carlos Ros y Javier Baigorri esta mañana en la delegación de la DGA en Alcañiz/ G.R.
Carlos Ros y Javier Baigorri esta mañana en la delegación de la DGA en Alcañiz/ G.R.

Gema Romero19 06 2026

Comentar

ActualidadMedio AmbientePolíticaSociedad

El diputado autonómico y portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, Carlos Ros, ha atendido a los medios este viernes en una rueda de prensa en la que ha criticado que el plan de traslados de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) se ejecute este mes. Esto supone que el próximo martes 30 de junio muchos efectivos se incorporen a zonas cuyo terreno y características forestales no conocen al 100%.

En esta misma línea, ha criticado que los desplazamientos del personal coincidan con el inicio de la temporada de alto riesgo, ya que estos agentes constituyen la "primera línea de defensa" en los incendios, y califica como una "negligencia y dejadez" del Gobierno de Aragón la gestión de la campaña de prevención y extinción de incendios de este verano.

La situación se ve agravada por un déficit de personal debido a las jubilaciones previstas, que están mermando de forma drástica los operativos. Según los datos aportados por Ros, en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín solo hay dos operativos disponibles de los siete necesarios.

Esta carencia de efectivos ha derivado en lo que el portavoz califica de "aberración" laboral, con casos de agentes que han llegado a realizar 19 guardias de 24 horas en un solo mes. Por su parte, José Manuel Matute, presidente de la Asociación de APN en Aragón, ha detallado que actualmente hay 85 agentes, 20 menos que la campaña anterior, lo que se traduce en una reducción de la plantilla en un 22%, aproximadamente.

"El 1 de junio se incorporaron nueve agentes, pero no están habilitados todavía para gestionar incendios sobre el terreno", ha advertido Ros, señalando que esta situación se agrava al enviar a personas sin experiencia sobre el terreno a hacer frente al fuego.

Ante este escenario, el PSOE ha mostrado su apoyo a los agentes exigiendo la implementación de la normativa aprobada en 2024: "Estos agentes lo único que quieren es que sean considerados un departamento propio e independiente y, por supuesto, que se ocupen todas las vacantes que son necesarias".

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Las cuatro vacantes MIR ya están cubiertas y el sector de Alcañiz tendrá 8 médicos residentes

La mitad de las plazas quedaron desiertas y solo cuatro facultativos estaban trabajando en los centros de salud de Híjar, Andorra, Caspe y Alcañiz

Comentar

Las cuatro vacantes MIR ya están cubiertas y el sector de Alcañiz tendrá 8 médicos residentes

El billete Tren+Bus ya conecta Alcañiz con Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra

Renfe e Hife impulsan un acuerdo para que el viajero disponga del tique combinado de bus a Zaragoza y el enlace ferroviario garantizado al destino. Está disponible en la web...

1

El billete Tren+Bus ya conecta Alcañiz con Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra

Alcañiz peatonaliza la calle Pruneda y la plaza del Mercado hasta después de fiestas

Ambas vías quedan cortadas al tráfico desde este viernes 19 de junio, y el acceso desde la plaza de España a Galán Bergua pasa a ser por la calle del...

Comentar

Alcañiz peatonaliza la calle Pruneda y la plaza del Mercado hasta después de fiestas

Caspe aumentará los turnos y la nocturnidad policial para mejorar la seguridad durante la campaña agrícola

Los delitos que generan mayor sensación de inseguridad descienden más de un 20% según ha defendido la subdelegada del Gobierno este viernes. Desde abril ya hay refuerzo de Guardia Civil

Comentar

Caspe aumentará los turnos y la nocturnidad policial para mejorar la seguridad durante la campaña agrícola

Un fallecido y dos heridos, en un accidente de tráfico en Castel de Cabra

Se ha producido un choque frontal entre dos coches cuando uno de ellos ha invadido el carril contrario. El fallecido, conductor del otro vehículo, es vecino de Calaceite

Comentar

Un fallecido y dos heridos, en un accidente de tráfico en Castel de Cabra

Alcañiz recibirá 5 millones de euros del Gobierno central y el PSOE denuncia la "mala gestión" del PP

Ignacio Urquizu critica el "descontrol evidente" y la "incapacidad" de "generar actividad, ingresos y controlar el gasto" por parte del equipo de gobierno

2

Alcañiz recibirá 5 millones de euros del Gobierno central y el PSOE denuncia la "mala gestión" del PP
Periódico del Bajo Aragón Histórico