DGA no activará hasta final de mes el concurso de traslados de los APN y el PSOE lo califica de «negligencia»

El diputado autonómico y portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, Carlos Ros, ha atendido a los medios este viernes en una rueda de prensa en la que ha criticado que el plan de traslados de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) se ejecute este mes. Esto supone que el próximo martes 30 de junio muchos efectivos se incorporen a zonas cuyo terreno y características forestales no conocen al 100%.

En esta misma línea, ha criticado que los desplazamientos del personal coincidan con el inicio de la temporada de alto riesgo, ya que estos agentes constituyen la "primera línea de defensa" en los incendios, y califica como una "negligencia y dejadez" del Gobierno de Aragón la gestión de la campaña de prevención y extinción de incendios de este verano.

La situación se ve agravada por un déficit de personal debido a las jubilaciones previstas, que están mermando de forma drástica los operativos. Según los datos aportados por Ros, en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín solo hay dos operativos disponibles de los siete necesarios.

Esta carencia de efectivos ha derivado en lo que el portavoz califica de "aberración" laboral, con casos de agentes que han llegado a realizar 19 guardias de 24 horas en un solo mes. Por su parte, José Manuel Matute, presidente de la Asociación de APN en Aragón, ha detallado que actualmente hay 85 agentes, 20 menos que la campaña anterior, lo que se traduce en una reducción de la plantilla en un 22%, aproximadamente.

"El 1 de junio se incorporaron nueve agentes, pero no están habilitados todavía para gestionar incendios sobre el terreno", ha advertido Ros, señalando que esta situación se agrava al enviar a personas sin experiencia sobre el terreno a hacer frente al fuego.

Ante este escenario, el PSOE ha mostrado su apoyo a los agentes exigiendo la implementación de la normativa aprobada en 2024: "Estos agentes lo único que quieren es que sean considerados un departamento propio e independiente y, por supuesto, que se ocupen todas las vacantes que son necesarias".