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09 JUN 2026|

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El PSOE denuncia la falta de técnicos forestales para la campaña contra incendios en Aragón

Advierten de que este año se jubila el 22 % de la plantilla actual, que alcanza los 360 efectivos. El partido ha trasladado su queja en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, tras la publicación de esta información en LA COMARCA

Carlos Ros durante su intervención./ PSOE Aragón
Carlos Ros durante su intervención./ PSOE Aragón

La COMARCA09 06 2026

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ActualidadPolítica

El Partido Socialista ha denunciado este martes en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón la falta de técnicos forestales de cara a la campaña contra incendios, tal y como ya alertó LA COMARCA en una información publicada ha más de una semana. Durante la comparecencia de la directora general Ana Oliván, han acusado al Ejecutivo de Jorge Azcón de no haber sabido reaccionar ante una cascada de jubilaciones que se van a producir este año.

El portavoz socialista Carlos Ros ha asegurado que al equipo de gobierno “les ha cogido el toro”. “En 2024 ya se sabía sobre las posibles jubilaciones”, ha recalcado Ros explicando que en 2025 los propios técnicos hicieron una previsión en la que contemplaban 82 jubilaciones de 360 efectivos en 2026. “Eso supone un 22% de la plantilla actual, al que hay que añadir un 9% de carencia que existía desde hace 30 años, cuando había 450, por lo que los efectivos van mermando”, ha añadido.

El diputado socialista ha señalado también que en esta campaña se esperan “de 60 a 70 jubilaciones”. Solo en el Bajo Aragón y Matarraña se pasa de 13 técnicos a siete, cinco se jubilan y se va a unir un técnico por asignación de plazas, por lo que la plantilla finalmente serán ocho. En este caso está recién formado y se le ha ofrecido un curso específico online”, ha apuntado.

Ros ha valorado como "aberración" el hecho de "llevar a una persona a gestionar un incendio sin tener ningún tipo de experiencia” y ha destacado que se esperan 35 incorporaciones este año “sin formación en campo”. “Aragón está en la cola en la formación de este tipo de trabajadores”, ha reprochado acusando al anterior gobierno del PP de "no hacer nada por mejorarlo".

Asimismo, el portavoz ha señalado que el Gobierno de Jorge Azcón ha anunciado drones y más torres de vigilancia “que van a estar vacías” por la falta de personal. “Le pido encarecidamente que cuide al personal”, le ha trasladado Ros a la directora general y ha añadido que se debería haber “solapado” a los nuevos técnicos con quienes se están jubilando para una mejor transición. “No podemos desaprovechar la experiencia de 30 o 40 años y sacar a la gente sin experiencia al campo. Es una imprudencia temeraria”, ha concluido.

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