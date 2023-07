El PSOE presidirá Andorra-Sierra de Arcos gracias al apoyo de Ganar y Teruel Existe

El PSOE arrebata al PAR la presidencia de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, una de las pocas que se mantiene bajo dominio socialista y no popular en el territorio bajoaragonés. Naiara Loras Minguillón, arqueóloga de 30 años y concejal de Cultura en Estercuel, será durante estos próximos cuatro años la presidenta de la institución después de obtener este lunes 11 votos a favor en el pleno de constitución de la nueva corporación. Además de los siete votos socialistas, Loras también recibió los dos de Teruel Existe y los dos de Izquierda Unida, una suma que le facilitó superar la mayoría absoluta, de 10 consejeros. Sigue pendiente el reparto de cargos importantes como la vicepresidencia así como el resto de consejerías.

Pese a que el PAR «en un principio iba a apoyar a la lista más votada» la formación finalmente pasa de ostentar la presidencia a estar en la oposición después de que «las negociaciones con los socialistas no encajaran». Sus dos consejeros votaron a favor de la lista del PP, con tres miembros. A ellos se unirá como oposición también Aroha Rochela, única consejera de Vox que, igual que los populares, se votó a sí misma.

La candidatura de Naiara Loras para presidir la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos fue «definida in extremis», según hizo saber durante el pleno Carlos Ros, portavoz del PSOE. A diferencia de otros de sus compañeros, hasta el momento Loras no ha trabajado nunca antes dentro del ente comarcal. De hecho, la joven no estaba realmente involucrada en el mundo de la política hasta estas últimas elecciones, cuando entró en el Ayuntamiento de su pueblo para trabajar como concejal. «Espero que todos podamos trabajar unidos y para el territorio», dijo como primeras palabras al mando.

No obstante, pese a sus buenos deseos, su «inexperiencia» fue lo que marcó todos los turnos de palabra tras salir elegida. Pese a felicitar a Loras y celebrar «que nuevamente sea una mujer quien presida la institución», el Partido Popular criticó que «ningún otro candidato socialista que con más experiencia haya tenido la valentía de dar un paso al frente para presidir la Comarca». Los motivos por los que esto no ha ocurrido, según incidieron, están directamente ligados con el Ayuntamiento de Andorra. «No hay una imposición, pero siempre se demuestra que cuando este Ayuntamiento puede colocar a los suyos para poder gobernar los traen aquí a la Comarca para ofrecerles puestos. No puede ser que nos arrastren a colocar cargos que no pueden tener en sus ayuntamientos. Tienen que ser dos entes independientes», defendió Ovidio Ortín, portavoz del Partido Popular y alcalde de Ejulve, quien terminó su intervención dirigiéndose directamente a la nueva presidenta para pedirle que «no se deje influenciar por este Ayuntamiento».

A las acusaciones populares también se unió el PAR, formación que pese a querer reeditar el pacto junto al PSOE finalmente no ha podido por «falta de entendimiento» y concretamente porque «algunos grupos querían vetar a mi compañero, Andrés González Paredes», según explicó José Manuel Azcón, portavoz del PAR. Además, igual que el PP, estos también denunciaron «la influencia que el edificio que tenemos enfrente (el Ayuntamiento) ejerce en la comarca». «Nos sentimos un poco traicionados porque hemos trabajado mucho con el PSOE y en muy buena armonía. También creemos que otro compañero tendría que haber dado ese paso al frente», añadió Azcón.

Con su denuncia también coincidió Marta Sancho, presidenta de la Comarca durante estos últimos cuatro años, que estuvo presente en el pleno y se mostró seria durante todas las intervenciones hasta el momento en el que se acercó, con una sonrisa, hasta Naiara. Sancho la felicitó y le deseó suerte para estos próximos cuatro años. «Estoy contenta de terminar esta etapa. Nuestro partido ha negociado durante estos días con el PSOE pero no ha sido posible encajar ideas. Queríamos tener más peso político. Ahora nos mantendremos vigilantes en la oposición para que se cumpla todo lo que nuestro partido inició», indicó Sancho al ser preguntada por la nueva corporación. Junto a ella, entre el público también se encontraban otras caras conocidas como Rafa Guía (PSOE), alcalde de Andorra; Silvia Quílez (PP), concejal en la villa minera; o Ana Marín, diputada autonómica del Partido Popular.

Marta Sancho, hasta ahora presidenta, se acercó a felicitar a Naiara Loras./ C.O.

«Es bueno contar con gente joven»

Por su parte, y ante las dudas respecto a su designación, Loras respondió contundente que «siempre es bueno que gente nueva y joven se incorpore a una institución como esta». La nueva presidenta afirmó que trabajará «con ganas», aunque no concretó quien ocupará finalmente la vicepresidencia. «Se decidirá en los próximos días», adelantó.

Tanto Ganar-IU como Teruel Existe mostraron también su apoyo a la nueva presidenta. Raúl Romero, portavoz de Ganar-IU y concejal de Andorra, quiso responder a las críticas de PP y PAR e hizo hincapié en que el Ayuntamiento de su pueblo «no ha realizado ningún tipo de imposición durante estos últimos cuatro años». Romero propuso «dejar a un lado diferencias» frente «al nuevo camino que tenemos por delante». «No es casualidad que hayamos vivido una merma de 25 a 19 consejeros. Es algo que se debe a la despoblación y nosotros somos quienes tenemos que trabajar para afrontar el reto demográfico», afirmó.

A ello se sumó también Teruel Existe, quienes también defendieron que «hay que trabajar por los proyectos para nuestros pueblos dejando a un lado colores políticos», según palabras de Inmaculada Moliner, concejal de Gargallo y portavoz de TE.

Un pleno en el que también hubo risas

Dejando a un lado la política, el pleno salió adelante según el horario previsto y también con bastantes risas de por medio. El miembro de la mesa de mayor edad, Victorino Azuara (concejal del PSOE en Ejulve), fue quien protagonizó la mayor parte de ellas. Azuara se confundió varias veces a la hora de leer el nombre de Aroha Rochela (Vox) al dudar exactamente en la forma en la que este debe pronunciarse. Lo mismo le ocurrió con el de la nueva presidenta, quien le acompañó como miembro de la mesa de edad más joven. «Todo es más fácil cuando te llamas María», dijo en más de una ocasión.