PSOE, Somos Caspe y CHA denuncian el uso «partidista» de la comunicación del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Ana Jarque

Los grupos municipales del Partido Socialista (PSOE), Somos Caspe y Chunta Aragonesista (CHA) han denunciado el uso "partidista" que realiza la alcaldesa caspolina, Ana Jarque, de los canales de comunicación del Ayuntamiento. Señalan que es una utilización "inaceptable" dado que el Consistorio "no es propiedad de ningún partido ni persona". Los tres partidos han recalcado que la institución, por contra, es "de todos los caspolinos y caspolinas", por lo que sus recursos deben estar orientados al servicio de la ciudadanía, en lugar de a "intereses políticos o electorales".

La denuncia ha sido emitida en un comunicado de prensa como respuesta al incremento del uso de los canales institucionales para reforzar la imagen personal de la alcaldesa y del Partido Popular, tal y como han señalado. "Están generando una confusión inaceptable entre instituciones y liderazgo político". A ello, se suma las reiteradas quejas que han trasladado por la exclusión de miembros de la oposición en algunas imágenes institucionales, que provocan una "distorsión de la representación real de la corporación municipal".

Los grupos municipales han insistido en que el Ayuntamiento no puede ser un "gabinete de propaganda" y han pedido que los recursos públicos no se usen para promocionar la imagen de la alcaldesa ni de su gestión, "como herramienta de marketing político". "Caspe sigue necesitando gestión, respuestas y resultados", han añadido.