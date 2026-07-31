El PSOE reclama un proceso participativo para decidir el futuro del antiguo hospital de Alcañiz

El PSOE Teruel reclama al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento de Alcañiz y a la Diputación de Teruel liderar un proceso de análisis, escucha y participación para definir los usos del edificio en el que se ubicaba el hospital de la capital bajoaragonesa. Todo ello tras los últimos debates surgidos entorno a este asunto.

Este jueves, Teruel Existe planteó en los plenos de las comarcas Bajo Aragón y Matarraña una propuesta a través de la cual pedían la creación de un centro sociosanitario en el antiguo hospital de Alcañiz. Durante las votaciones los socialistas de ambas comarcas se abstuvieron. Sin embargo, este viernes a través de un comunicado el PSOE Teruel ha explicado que “se trata de un tema complejo como para resolverse mediante una moción de un grupo político”.

Los debates se produjeron un día después de que el Grupo Socialista en la DPT comprobara en el pleno de la institución que tanto el partido político proponente como el Partido Popular "tenían dificultades para aclarar cuál es la actual situación jurídica del inmueble". Además, Sonia Palacio, portavoz del PSOE en la DPT, calificó de "sorprendente" que no se hubiera comprobado la situación del edificio por parte de Teruel Existe antes de presentar una moción en la que hace referencia a un convenio DPT-DGA “que ni siquiera se sabe si existe como tal”.

Pleno de la DPT

Con la pregunta durante el pleno ordinario de la DPT del pasado miércoles, el Grupo Socialista pretendía conocer la verdadera naturaleza del convenio con el que la institución provincial cedía el edificio de su propiedad, si realmente, como afirma la moción de Teruel Existe, se había firmado con el Gobierno de Aragón, o si el cierre de la actividad o el cambio de uso podría suponer la reversión de esa cesión.

"Constatamos que no solo el equipo de gobierno desconocía la verdadera situación jurídica de ese inmueble, sino que las versiones del presidente Juste del PP y de la vicepresidenta Martín de Teruel Existe no eran iguales” explicó Palacio.

Por su parte el PSOE ha lamentado "la absoluta inacción" durante los últimos tres años de las instituciones presididas por el PP con el apoyo de Vox, PAR o Teruel Existe para “buscar soluciones” ante un problema “que ya sabíamos que iba a ocurrir”.

Han advertido sobre los problemas de índole social y económica que ya está generando el cierre del hospital en el centro de Alcañiz y ha apuntado que se van a multiplicar “si la situación de abandono del edificio se prolonga en el tiempo”.

Abstenciones en los plenos comarcales

Tal como defendieron los portavoces socialistas en los plenos comarcales del Bajo Aragón y del Matarraña, no se ha querido valorar el uso para el edificio propuesto por Teruel Existe, considerado "tan posible como muchos otros". En el comunicado, los socialistas señalan que se debe "implicar al tejido social, valorar las distintas opciones que contemplen atendiendo, de entrada, a la vertebración en una ciudad y de una zona que está sufriendo el cierre del hospital, y, sobre todo, abrir un proceso de diálogo y participación en el que no esté todo dicho de antemano".