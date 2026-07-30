Qué llevar para ver el eclipse solar de 2026

Preparar el equipamiento adecuado es el primer paso, y probablemente el más importante, para disfrutar con éxito de un eclipse solar total. Aunque España se prepara para vivir un hito histórico con el eclipse total del 12 de agosto de 2026, el primero visible en la península en más de un siglo, la experiencia real sobre el terreno dependerá directamente de lo que guardes en tu mochila.

Al producirse el fenómeno a última hora de la tarde y en pleno verano, factores como el calor estival, la rápida pérdida de luz tras la totalidad y la necesidad de una protección ocular estricta, exigen contar con un material muy concreto. Esta guía se centra exclusivamente en el material del eclipse y en cómo preparar la mochila con todo lo necesario para garantizar tu seguridad y confort.

Seguridad ocular: el núcleo innegociable de la mochila

El elemento más crítico de todo tu equipaje es la protección de tus ojos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte de que la radiación del Sol puede quemar la retina de forma instantánea y sin producir dolor, provocando ceguera permanente. Para evitarlo, tu mochila debe incluir de forma obligatoria gafas homologadas para eclipses. Estas deben contar obligatoriamente con la certificación de la norma internacional ISO 12312-2. Asegúrate de adquirirlas de distribuidores de confianza y compruébalas a contraluz antes de salir para verificar que no tengan rayaduras, perforaciones o dobleces.

De igual manera, conviene recordar que los filtros caseros quedan totalmente prohibidos para el avistamiento del eclipse. No metas en la mochila radiografías, películas fotográficas, disquetes, CDs, cristales ahumados ni gafas de sol normales, ya que carecen de la capacidad para bloquear la radiación infrarroja y ultravioleta nociva.

Si vas a llevar prismáticos o un telescopio, es obligatorio que cuenten con un filtro solar profesional homologado instalado siempre en la parte delantera del objetivo. Nunca utilices filtros que se enroscan en el ocular, ya que la luz concentrada por las lentes generará una alta temperatura que los romperá en segundos, dañando tu vista de forma irreparable.

Confort y supervivencia bajo el calor estival de agosto

El eclipse parcial comenzará a última hora de la tarde, pero las fases parciales durarán casi dos horas antes de la totalidad. Esto significa que la espera se realizará en pleno verano y bajo una radiación solar intensa, por lo que debes meter en tu mochila:

Abundante agua potable: Lleva más cantidad de la que consumirías en una excursión breve. Es vital mantenerse hidratado durante las largas horas de espera en espacios abiertos y expuestos, donde puede no haber fuentes ni tiendas cercanas.

Protección solar de piel: Crema solar protectora de alto factor, gorra o sombrero y gafas de sol convencionales para proteger la piel y los ojos en las fases previas y posteriores al fenómeno.

Ropa versátil y de abrigo ligero: Aunque durante la tarde el calor será intenso, la totalidad del eclipse provocará un descenso repentino de la temperatura. Viste ropa ligera, transpirable y lleva calzado cerrado si vas a caminar por terrenos irregulares.

Alimentos fáciles de transportar: Fruta, frutos secos, barritas energéticas o bocadillos. Al estar en miradores o parajes naturales alejados, disponer de tu propia comida evitará que tengas que abandonar tu sitio de observación o depender de locales comerciales saturados por la afluencia.

Silla plegable o manta de picnic: Pasar horas de pie sobre la arena de la playa o las rocas de una colina resulta agotador. Una silla plegable ligera o una manta para el suelo transformará la espera en una experiencia cómoda.

Otros imprescindibles para disfrutar del eclipse sin imprevistos

La llegada masiva de visitantes a los mejores puntos de observación de la franja de totalidad puede provocar una saturación de las redes de telecomunicaciones, especialmente en pequeños municipios y zonas de montaña. Para evitar problemas de comunicación o desorientación durante el eclipse, es recomendable preparar todo con antelación.

Descargar los mapas y rutas sin conexión, incluyendo accesos, zonas de aparcamiento y el camino de regreso, será fundamental ante posibles fallos de cobertura. También conviene llevar una batería externa para mantener el móvil operativo durante toda la jornada, así como dinero en efectivo por si los sistemas de pago con tarjeta dejan de funcionar temporalmente debido a la saturación de las redes. Por último, una linterna frontal será imprescindible para regresar con seguridad desde miradores, colinas o zonas aisladas, ya que tras el eclipse la oscuridad dificultará los desplazamientos.

Material fotográfico y óptico para ver el eclipse

Si tu objetivo es capturar un eclipse, tu equipo debe estar preparado con precisión astronómica. Un filtro solar certificado será imprescindible para proteger el sensor de la cámara o el móvil durante las fases parciales, y solo podrá retirarse durante la breve fase de totalidad. También será necesario un trípode estable para evitar vibraciones al utilizar tiempos de exposición largos, además de un disparador remoto y baterías de repuesto para asegurar una captura perfecta hasta el último instante.