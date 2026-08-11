Quedan menos de 24 horas para el eclipse total de Sol de este miércoles y, con el sitio elegido, muchas personas se preguntan qué tiempo hará entre 19.30 y las 21.00. Las nubes son una de las preocupaciones principales, pero hay otro factor importante a tener en cuenta: el calor. Según los datos de la AEMET, se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el Bajo Aragón Histórico, que habrá que soportar durante las casi dos horas que dura el eclipse y en zonas en las que podría escasear la sombra.

Caspe y Alcañiz serán las capitales comarcarles que liderarán los termómetros con 40 y 39 grados de máxima, respectivamente. Les seguirán Valderrobres con 37, Utrillas con 36 y Andorra con 35. La única que ofrecerá un descanso de las altas temperaturas será Cantavieja, con 31 grados, aunque también será la más inestable en cuanto a nubosidad. Cabe señalar, que durante la fase de oscuridad total, los termómetros descenderán entre 2 y 7 grados, aproximadamente, debido a la ausencia de radiación solar.

Desde el Gobierno de Aragón se recomienda llevar suficiente agua para mantenerse hidratado, buscar zonas de sombra, usar ropa ligera y protección solar alta, evitar bebidas con alcohol o cafeína, y no permanecer en vehículos cerrados. Las autoridades también aconsejan planificar el trayecto si se realiza un desplazamiento y consultar si hay restricciones en accesos a zonas naturales.

Asimismo, se pide máxima precaución en las zonas forestales por el peligro de incendio que suponen las altas temperaturas. El Ejecutivo autonómico, además, ha desplegado un dispositivo de seguridad en los cuatro Puntos Oficiales de Observación -Motorland Aragón, Épila, Javalambre y Calamocha-, en los que estarán destinados bomberos, personal de Protección Civil, INFOAR, Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita y seguridad privada. El dispositivo contará asimismo con atención sanitaria del 061 o Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y personal de atención al público.

El tiempo por comarcas

Bajo Aragón-Caspe y Bajo Martín

En cuanto a la previsión meteorológica, en líneas generales se espera que el eclipse pueda observarse sin impedimentos. El único aviso de nubosidad que ha emitido la AEMET es en los sistemas montañosos, como la Ibérica de Teruel. Por comarcas, el Bajo Aragón-Caspe y el Bajo Martín se posicionan como un valor seguro, según las previsiones oficiales. En el Bajo Aragón-Caspe, y especialmente en Caspe, la predicción es excepcionalmente favorable, con cielos despejados durante toda la jornada. En el Bajo Martín, Híjar espera una jornada sin nubes, aunque otras localidades podrían tener algún intervalo nuboso antes de la hora del eclipse.

Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos esperan cielos despejados a partir de las 19.00

En el caso de Alcañiz y Andorra las predicciones adelantan intervalos nubosos hasta las 18.00. Esto significa que para la hora del eclipse, los cielos deberían haberse despejado y mantenerse así hasta la finalización del mismo. Esta situación se extiende a otros municipios como Calanda o Alcorisa en el Bajo Aragón, o Ariño y Alloza en Andorra-Sierra de Arcos.

Maestrazgo

Por otro lado, donde más incertidumbre puede haber es en el sur del Maestrazgo, dado que está en uno de los puntos más elevados y cercanos a la Ibérica de Teruel. Según la predicción, podría haber nubosidad de evolución, aunque eso no significa que vaya a interferir en la observación del eclipse, en primer lugar, porque todavía no se ha acotado en detalle qué ocurrirá en la franja del fenómeno astronómico y; en segundo lugar, porque al quedar el sol en un ángulo bajo -cercano al horizonte- habrá que tener más en cuenta las nubes que pueda haber en el oeste y/o noroeste, que las que puedan estar encima de la localización. Por otro lado, cabe señalar que en Cantavieja, podría caer lluvia escasa entre las 12.00 y las 18.00.

Cuencas Mineras

Por su altura, la comarca de Cuencas Mineras podría presentar intervalos nubosos durante las horas centrales de la tarde, aunque la previsión mejora claramente a partir de las 18.00. Dentro de la comarca, Utrillas, Montalbán y Muniesa cuentan con buenas probabilidades para observar el eclipse.

Matarraña

Si hay que mirar la orografía, el Matarraña es otra de las comarcas del territorio que presenta terreno montañoso significativo. Su previsión es muy favorable con cielos que estarán en su mayoría despejados. Se recomienda revisar especialmente los puntos de mayor altitud, donde la evolución de la nubosidad puede ser diferente. Valderrobres, en concreto, aparece como una de las opciones más favorables, con cielo despejado durante toda la jornada.