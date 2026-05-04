Actualizado 21:52

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

05 MAY 2026|

Actualizado 21:52

Rafa Guía sustituirá a Mayte Pérez como senador autonómico del PSOE

La Comisión Ejecutiva Regional designa para la Cámara Alta al alcalde de Andorra y secretario provincial turolense, que deberá dejar su escaño en las Cortes

Rafa Guía sustituirá a Mayte Pérez como senador autonómico del PSOE. / L.C.
Rafa Guía sustituirá a Mayte Pérez como senador autonómico del PSOE. / L.C.

La COMARCA04 05 2026

Comentar

ActualidadPolítica

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE aragonés ha ratificado esta tarde por unanimidad la propuesta para designar como nuevo senador autonómico a Rafa Guía. Esta propuesta, apoyada por unanimidad, previamente ha contado con el mismo respaldo en la ejecutiva provincial de Teruel. Guía es secretario general del PSOE de Teruel desde marzo de 2025, además de alcalde de Andorra tras las elecciones municipales de 2023. Tras su designación como senador autonómico, dejará el acta en las Cortes autonómicas.

El andorrano sustituirá en el cargo a Mayte Pérez, que accedió al mismo en abril del pasado año en sustitución de Javier Lambán, cuando se retiró de la vida política. La decisión se comunicará este martes a las Cortes de Aragón, en el final de plazo.

La comisión de los socialistas ha coincidido con el nuevo gobierno aragonés para el que ha tenido palabras Rafa Guía, que ha reprochado al Partido Popular de Aragón que no haya incluido a un consejero o consejera turolense en el nuevo Ejecutivo autonómico. "Otra más de Azcón, que vuelve a ningunear a la provincia de Teruel, que solo utiliza para confrontar con el Gobierno de España", ha dicho.

Guía ha analizado así el nuevo gobierno de PP y Vox en Aragón, que es un nuevo "desprecio" del PP, al no tener "ningún compromiso propio con la provincia de Teruel" ni preocuparse "de darle la importancia debida en el desarrollo de esta nueva legislatura".

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón: «Nuestra obligación es hacer que las cosas funcionen»

Los miembros del Ejecutivo han jurado su cargo en un acto institucional en el Pignatelli. Eva Valle se estrena en Economía, Ángel Sanz en Sanidad. En cuanto a Vox, Arancha...

Comentar

Toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón: «Nuestra obligación es hacer que las cosas funcionen»

La mitad de los pueblos bajoaragoneses ganan población o se mantienen desde la pandemia

Alcañiz y capitales comarcales como Valderrobres o Utrillas están a la cabeza y los pueblos mineros se ven afectados por la caída. El empleo fija población y la falta de...

Comentar

La mitad de los pueblos bajoaragoneses ganan población o se mantienen desde la pandemia

Nace la asociación AJE Teruel para conectar y apoyar a jóvenes emprendedores de la provincia

La entidad arranca con 15 socios y se dará a conocer el 8 de mayo en la capital turolense con la vista puesta en ampliar su alcance

1

Nace la asociación AJE Teruel para conectar y apoyar a jóvenes emprendedores de la provincia

El PSOE denuncia que el Plan Económico Financiero de Alcañiz no es creíble: «Es la peor gestión en 50 años de democracia»

El documento aprobado en el pleno del Consistorio contempla una reducción de las inversiones del 74%, lo que según los socialistas se traduce en «frenar la ciudad durante un año»

Comentar

El PSOE denuncia que el Plan Económico Financiero de Alcañiz no es creíble: «Es la peor gestión en 50 años de democracia»

El corte de la N-211 en Caspe se alarga hasta mediados de mayo mientras crece el malestar vecinal

La demora en la llegada de materiales retrasa una actuación clave en el proyecto de recuperación del cauce del Guadalope

Comentar

El corte de la N-211 en Caspe se alarga hasta mediados de mayo mientras crece el malestar vecinal

Renfe fletará autobuses entre Zaragoza y La Zaida por obras en la línea Caspe-Barcelona

El corte de los trayectos se producirá los fines de semana del 9 y 10 de mayo, y 13 y 14 de junio. Los tramos catalanes entre Riba-roja y Mora...

1

Renfe fletará autobuses entre Zaragoza y La Zaida por obras en la línea Caspe-Barcelona
Periódico del Bajo Aragón Histórico