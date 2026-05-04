Rafa Guía sustituirá a Mayte Pérez como senador autonómico del PSOE

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE aragonés ha ratificado esta tarde por unanimidad la propuesta para designar como nuevo senador autonómico a Rafa Guía. Esta propuesta, apoyada por unanimidad, previamente ha contado con el mismo respaldo en la ejecutiva provincial de Teruel. Guía es secretario general del PSOE de Teruel desde marzo de 2025, además de alcalde de Andorra tras las elecciones municipales de 2023. Tras su designación como senador autonómico, dejará el acta en las Cortes autonómicas.

El andorrano sustituirá en el cargo a Mayte Pérez, que accedió al mismo en abril del pasado año en sustitución de Javier Lambán, cuando se retiró de la vida política. La decisión se comunicará este martes a las Cortes de Aragón, en el final de plazo.

La comisión de los socialistas ha coincidido con el nuevo gobierno aragonés para el que ha tenido palabras Rafa Guía, que ha reprochado al Partido Popular de Aragón que no haya incluido a un consejero o consejera turolense en el nuevo Ejecutivo autonómico. "Otra más de Azcón, que vuelve a ningunear a la provincia de Teruel, que solo utiliza para confrontar con el Gobierno de España", ha dicho.

Guía ha analizado así el nuevo gobierno de PP y Vox en Aragón, que es un nuevo "desprecio" del PP, al no tener "ningún compromiso propio con la provincia de Teruel" ni preocuparse "de darle la importancia debida en el desarrollo de esta nueva legislatura".