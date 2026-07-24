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24 JUL 2026|

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Ráfales abre un espacio expositivo permanente para devolver al pueblo el legado ibérico de La Moratella

El Ayuntamiento y el Museo de Teruel inauguran una muestra con 78 piezas originales del yacimiento expoliado hace décadas, que aspira a convertirse en un nuevo atractivo cultural y turístico del Matarraña

Beatriz Martín y Cristian Berge disfrutando de la exposición / Jesús Burgos
Beatriz Martín y Cristian Berge disfrutando de la exposición / Jesús Burgos

Jesús Burgos24 07 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Ráfales ha recuperado este viernes una parte esencial de su historia con la inauguración del nuevo espacio expositivo dedicado al poblado ibérico de La Moratella. La sala, ubicada en la segunda planta del Ayuntamiento, exhibe 78 piezas arqueológicas originales procedentes del yacimiento, expoliadas en las décadas de 1970 y 1980 y recuperadas gracias a la colaboración entre el Museo de Teruel, el Ayuntamiento de Ráfales y el Museo de las Terras de l'Ebre de Amposta.

La apertura culmina un proceso de varios años de trabajo administrativo, técnico y museográfico para devolver al territorio una parte de su patrimonio. El conjunto forma parte de una colección de 301 piezas procedentes de La Moratella, integrada en un depósito de 399 materiales arqueológicos cedidos al Museo de Teruel en 2022 por el Museo de las Terras de l'Ebre.

La exposición podrá visitarse los fines de semana, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00, y está planteada con vocación de permanencia mientras se mantenga la cesión, inicialmente fijada en cinco años y prorrogables a otros cinco más.

Un proyecto construido durante años

Durante la inauguración, el alcalde de Ráfales, José Ramón Arrufat,  ha destacado entre lágrimas que la apertura de la sala supone la culminación de "un proyecto de más de 30 años", en el que distintas corporaciones municipales han contribuido desde el descubrimiento del yacimiento hasta la recuperación de las piezas. 

El regidor ha agradecido especialmente la colaboración del Museo de Teruel y del Museo de las Terras de l'Ebre, cuya voluntad ha hecho posible el regreso del conjunto arqueológico.

Arrufat también ha recordado que el Ayuntamiento ha acondicionado el espacio expositivo con medidas de climatización y seguridad y ha defendido que disponer de las piezas originales en el municipio constituye "un orgullo" y un nuevo recurso para impulsar el turismo cultural en Ráfales.  

Patrimonio que vuelve al territorio

La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, ha puesto el acento en la colaboración institucional que ha permitido materializar el proyecto y en la estrategia de descentralización cultural impulsada por la institución provincial.

"El Museo Provincial está en Teruel, pero las actividades y las acciones que realizamos intentamos que lleguen a toda la provincia", ha señalado durante el acto, recordando que esta nueva sede expositiva se suma a otras iniciativas desarrolladas por el Museo fuera de la capital

Por su parte, la directora del Museo de Teruel, Beatriz Ezquerra, ha explicado que las piezas llegaron al museo tras un expolio realizado mediante excavaciones no autorizadas y que, una vez recuperadas, fueron inventariadas, restauradas y seleccionadas para configurar la exposición de Ráfales.

Ezquerra ha detallado que la muestra reúne 78 piezas originales y subrayó que todas ellas son auténticas, sin reproducciones. Además, ha avanzado que el Museo de Teruel trabaja junto al Ayuntamiento en nuevas actuaciones para proteger el yacimiento, entre ellas un proyecto para vallarlo y favorecer su conservación de cara a futuras investigaciones arqueológicas

Un paso más para poner en valor La Moratella

El concejal de Cultura, Cristian Berge, ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento siempre ha sido que las piezas regresaran al municipio donde fueron halladas y que pudieran contemplarse en un espacio expositivo propio. Tras seis años de gestiones, ha asegurado que el esfuerzo ha merecido la pena y confía en que la nueva sala sirva como punto de partida para seguir desarrollando el potencial patrimonial del poblado ibérico.

La apertura del espacio expositivo representa así un nuevo impulso para la difusión del patrimonio arqueológico del Matarraña y refuerza la aspiración municipal de que, en un futuro, la visita a la colección pueda completarse con la puesta en valor del propio yacimiento de La Moratella.

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