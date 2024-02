El rastrillo de Manos Unidas de Alcañiz abre sus puertas durante 5 domingos

El rastrillo de Manos Unidas de Alcañiz abrió las puertas este domingo y lo hará durante los próximos cinco hasta el domingo de Ramos. El horario para poder visitarlo y comprar es de 11.00 de la mañana a 14.00 de forma interrumpida.

A pesar de las ganas de abrir, la inauguración del mercadillo tuvo que posponerse unos meses, ya que la tormenta tiro parte de la cornisa en la que se encontraban todas las cosas y no se pudo acceder al recinto hasta que no estuviera en buenas condiciones. No obstante, la jornada fue todo un éxito y contó con gran influencia durante toda la mañana. «Vino mucha gente, a pesar de que hubieran muchos actos en Alcañiz y estamos muy contentas con todo lo que se puede adquirir en el mercadillo», explica Alicia Juste, una de las voluntarias de Manos Unidas.

En este sentido, hasta la antigua estación de autobuses situada en la avenida Aragón se acercaron decenas de vecinos y pudieron comprar y colaboran en la amplia gama de productos que se ofrecen.

Se pueden adquirir desde muebles; ropa de cama; cerámica; cristales, vestimenta; utensilios de cocina; zapatos por solo tres euros o incluso libros de cocina o tebeos. Tampoco faltan los tradicionales dulces elaborados por las voluntarias y las sonrisas de todas ellas de organizar el mercadillo un año más.