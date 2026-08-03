Raúl Carreras y Mónica Ortín reinan en un Trail Vientos Mineros de récord en Palomar de Arroyos

La quinta edición del Trail Vientos Mineros coronó este sábado al alcorisano Raúl Carreras y a la montalbina Mónica Ortín como vencedores de la distancia larga, en una jornada marcada por el récord histórico de participación. La prueba, celebrada en Palomar de Arroyos, reunió a 94 inscritos, rozando el centenar de participantes y consolidando el crecimiento de una cita deportiva que año tras año gana protagonismo en el calendario de carreras populares de la provincia.

La localidad madrugó para intentar esquivar las altas temperaturas, aunque finalmente el calor acompañó a los corredores durante buena parte del recorrido. Aun así, la competición se desarrolló con normalidad y volvió a ofrecer dos recorridos adaptados a diferentes niveles: la distancia larga de 14 kilómetros, dirigida a los corredores más experimentados, y una prueba de 9 kilómetros para quienes se iniciaban en el trail, además de una andada popular.

Carreras y Ortín dominan la prueba reina

En la distancia de 14 kilómetros, el alcorisano Raúl Carreras fue el más rápido en categoría masculina, por delante de su paisano Francisco Yeguas y de Rubén Colchero, que completaron el podio. En categoría femenina, la victoria fue para Mónica Ortín, seguida por Susana Murillo y Silvia Company.

La prueba corta de 9 kilómetros tuvo como vencedores al utrillense Ángel Lorente y a Cristina García. El segundo puesto fue para Sergio López y para Ainoa Casalod. Los corredores locales también tuvieron un papel destacado. Amanuel Royo y Tere Millán lograron subir a Palomar de Arroyos al podio tras finalizar en tercera posición en sus respectivas categorías, convirtiéndose en los representantes más destacados del municipio anfitrión.

Al término de la jornada, la organización demostró su satisfacción tanto por el desarrollo de la prueba como por la elevada participación registrada, un récord que esperan igualar o incluso superar en la próxima edición. El Trail Vientos Mineros volvió además a servir como antesala del ambiente festivo que vivirá en los próximos días Palomar de Arroyos con la celebración de sus fiestas patronales.