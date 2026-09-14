Actualizado 20:02

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 SEP 2026|

Actualizado 20:02

Raúl Navarrete llega líder a Navarra tras ganar en Valencia y firmar la pole: «Nosotros no tenemos la presión»

El piloto de Utrillas se impuso en la primera carrera de la Yamaha R7 Cup en el circuito Ricardo Tormo, fue cuarto en la segunda y afrontará la última cita del campeonato con todo por decidir

Raúl Navarrete en lo más alto del podio de la primera carrera del circuito Ricardo Tormo / Cedida
Raúl Navarrete en lo más alto del podio de la primera carrera del circuito Ricardo Tormo / Cedida

Jesús Burgos14 09 2026

Comentar

Utrillas

DeporteMotor

Raúl Navarrete mantiene el liderato de la Yamaha R7 Cup a falta de la última cita del campeonato después de completar un gran fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. El piloto de Utrillas consiguió la pole position y se llevó la victoria en la primera carrera, mientras que en la segunda terminó en cuarta posición tras pelear por el triunfo hasta la última vuelta.

Navarrete comenzó la cita valenciana demostrando su velocidad con una pole position que llegó acompañada, además, del récord oficial de la pista. El piloto utrillense marcó un tiempo de 1:42.781, siendo uno de los dos pilotos capaces de bajar de 1:43 y estableciendo el registro sin necesidad de aprovechar ningún rebufo.

En la primera carrera, Navarrete supo gestionar la situación hasta las últimas vueltas. Fue entonces cuando decidió ponerse al frente y aumentar el ritmo para abrir hueco respecto a sus rivales. La estrategia dio resultado y cruzó la línea de meta en primera posición, con apenas 96 milésimas de ventaja sobre Daniel Ocete, mientras que Marco Díaz completó el podio. “En las dos últimas vueltas he decidido ponerme líder y empezar a tirar fuerte con un pequeño plus que tenía guardado. Y así he conseguido ganar la primera carrera”, explicó el piloto de Utrillas.

Un cuarto puesto con sabor agridulce

La segunda carrera fue más complicada para Navarrete. El utrillense no terminó de encontrarse cómodo sobre la moto y no pudo abrir el hueco que buscaba, lo que permitió que el grupo de perseguidores volviera a compactarse. Daniel Ocete comenzó a atacar y ambos mantuvieron una intensa pelea hasta que el grupo trasero se sumó a la lucha.

A falta de una vuelta, Ocete consiguió adelantar a Navarrete. El piloto de Cuencas Mineras intentó recuperar la posición en las últimas curvas, pero un error le llevó a entrar más largo de lo previsto y acabó perdiendo posiciones hasta finalizar cuarto. Ocete se llevó la victoria, seguido de Ramos y Díaz. “¿Me podría haber quedado mejor segundo? Sí, pero como siempre hay que darlo todo y no hay que dejar las cosas para otra vez”, señaló Navarrete, que considera el resultado un aprendizaje de cara al desenlace del campeonato.

Todo se decidirá en Navarra

Pese al cuarto puesto en la segunda carrera, Navarrete mantiene el liderato de la Yamaha R7 Cup y afrontará este fin de semana la última cita del campeonato en el Circuito de Navarra. El título se decidirá en una última prueba a la que el piloto de Utrillas llega con confianza y con el objetivo de “rematar la faena”.

“Estos son errores que nos hacen aprender de ello y nada, un error que no volveremos a cometer y en Navarra toca rematar la faena como bien sabemos hacer”, afirmó. La última cita tendrá lugar este fin de semana del 19 y 20 de septiembre, con el campeonato todavía abierto. Navarrete, además, afrontará el desenlace con una premisa clara, tal y como ha señalado en sus redes sociales: “Nosotros no tenemos la presión”.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Danza, música y exposiciones llenan las calles de Las Parras de Martín en la VII edición del Festival Folclore Vivo

FOTOGALERÍA. Todas las actividades han sido gratuitas y han actuado artistas procedentes de Aragón, Galicia, Castilla y León, Irlanda y Argentina y también locales

Comentar

Danza, música y exposiciones llenan las calles de Las Parras de Martín en la VII edición del Festival Folclore Vivo

Martín del Río impulsa ocho viviendas ante la creciente demanda para residir en el municipio

El Ayuntamiento ultima cuatro antiguos pisos de maestros y proyecta nuevas viviendas sociales y adaptadas hasta alcanzar ocho inmuebles

Comentar

Martín del Río impulsa ocho viviendas ante la creciente demanda para residir en el municipio

El Gobierno de Aragón desestima la petición para declarar BIC la central térmica de Escucha

Se propone al Ayuntamiento, en acuerdo con la propiedad, salvaguardar los elementos muebles e inmuebles que se consideren de mayor interés para incorporarlos al patrimonio minero local

1

El Gobierno de Aragón desestima la petición para declarar BIC la central térmica de Escucha

Motorland Aragón recupera la élite del motocross cuatro años después

El circuito del Bajo Aragón acogerá este fin de semana la octava prueba del Campeonato de España con las categorías Élite MX1 y MX2, además de MX125 y MX Femenino

Comentar

Motorland Aragón recupera la élite del motocross cuatro años después

Irene Burillo se queda a un paso de la final del Atik Antaly Open

La tenista caspolina alcanza por primera vez las semifinales de un torneo W125 tras superar tres rondas en Turquía y firma una semana de gran nivel

Comentar

Irene Burillo se queda a un paso de la final del Atik Antaly Open

Cara y cruz para los equipos del Bajo Aragón Histórico en la Copa de Aragón: Zafán se clasifica y el Caspe dice adiós

El conjunto caspolino cayó por 0 a 13 ante uno de los mejores equipos de Segunda División B, mientras que los de La Puebla de Híjar superaron al Borja por...

Comentar

Cara y cruz para los equipos del Bajo Aragón Histórico en la Copa de Aragón: Zafán se clasifica y el Caspe dice adiós
Periódico del Bajo Aragón Histórico