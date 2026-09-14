Raúl Navarrete llega líder a Navarra tras ganar en Valencia y firmar la pole: «Nosotros no tenemos la presión»

Raúl Navarrete mantiene el liderato de la Yamaha R7 Cup a falta de la última cita del campeonato después de completar un gran fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. El piloto de Utrillas consiguió la pole position y se llevó la victoria en la primera carrera, mientras que en la segunda terminó en cuarta posición tras pelear por el triunfo hasta la última vuelta.

Navarrete comenzó la cita valenciana demostrando su velocidad con una pole position que llegó acompañada, además, del récord oficial de la pista. El piloto utrillense marcó un tiempo de 1:42.781, siendo uno de los dos pilotos capaces de bajar de 1:43 y estableciendo el registro sin necesidad de aprovechar ningún rebufo.

En la primera carrera, Navarrete supo gestionar la situación hasta las últimas vueltas. Fue entonces cuando decidió ponerse al frente y aumentar el ritmo para abrir hueco respecto a sus rivales. La estrategia dio resultado y cruzó la línea de meta en primera posición, con apenas 96 milésimas de ventaja sobre Daniel Ocete, mientras que Marco Díaz completó el podio. “En las dos últimas vueltas he decidido ponerme líder y empezar a tirar fuerte con un pequeño plus que tenía guardado. Y así he conseguido ganar la primera carrera”, explicó el piloto de Utrillas.

Un cuarto puesto con sabor agridulce

La segunda carrera fue más complicada para Navarrete. El utrillense no terminó de encontrarse cómodo sobre la moto y no pudo abrir el hueco que buscaba, lo que permitió que el grupo de perseguidores volviera a compactarse. Daniel Ocete comenzó a atacar y ambos mantuvieron una intensa pelea hasta que el grupo trasero se sumó a la lucha.

A falta de una vuelta, Ocete consiguió adelantar a Navarrete. El piloto de Cuencas Mineras intentó recuperar la posición en las últimas curvas, pero un error le llevó a entrar más largo de lo previsto y acabó perdiendo posiciones hasta finalizar cuarto. Ocete se llevó la victoria, seguido de Ramos y Díaz. “¿Me podría haber quedado mejor segundo? Sí, pero como siempre hay que darlo todo y no hay que dejar las cosas para otra vez”, señaló Navarrete, que considera el resultado un aprendizaje de cara al desenlace del campeonato.

Todo se decidirá en Navarra

Pese al cuarto puesto en la segunda carrera, Navarrete mantiene el liderato de la Yamaha R7 Cup y afrontará este fin de semana la última cita del campeonato en el Circuito de Navarra. El título se decidirá en una última prueba a la que el piloto de Utrillas llega con confianza y con el objetivo de “rematar la faena”.

“Estos son errores que nos hacen aprender de ello y nada, un error que no volveremos a cometer y en Navarra toca rematar la faena como bien sabemos hacer”, afirmó. La última cita tendrá lugar este fin de semana del 19 y 20 de septiembre, con el campeonato todavía abierto. Navarrete, además, afrontará el desenlace con una premisa clara, tal y como ha señalado en sus redes sociales: “Nosotros no tenemos la presión”.