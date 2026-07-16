Los rayos de una tormenta seca dejan conatos de incendio en Híjar, Jatiel y Torre del Compte

Hasta tres conatos de incendio se han registrado este jueves en el Bajo Aragón Histórico a causa de una tormenta seca que ha atravesado el territorio a primera hora de la mañana. Concretamente, los focos se han detectado en Híjar, Jatiel y Torre del Compte. Por suerte, todos ellos han quedado por debajo de una hectárea de extensión sin llegar a provocar grandes daños.

La rápida intervención de los medios aéreos ha provocado la propagación de un fuego que se desató a primera hora de la mañana en Híjar. La causa es un rayo latente de una tormenta seca que descargó en la zona, igual que ha sucedido en Jatiel y que también se ha atajado rápido.

El incendio ha comenzado en la zona de Las Vegas, en Híjar y límite con Samper de Calanda cerca del pilón y de la carretera que une ambas poblaciones. El aviso se ha dado desde emergencias sobre las 8.20. «En cuanto me he acercado, ya estaba Protección Civil y el helicóptero que lo ha controlado y extinguido cargando y descargando agua de una balsa que hay ahí mismo. Se ha avisado a bomberos, pero lo han extinguido pronto», dice el alcalde de Híjar.

«Si no hubieran sido tan rápidos, estaríamos lamentado un problema mucho mayor porque ya estamos viendo cómo vienen los incendios este verano», reflexiona. El área quemada se ha limitado al árbol que ha comenzado a arder por el rayo, y a una zona anexa de cultivo.

Menos de una hectárea en el Matarraña

En el caso de Torre del Compte el humo ha sido detectado en la zona de las Eras y la colaboración de los vecinos y la ayuda del viento ha sido vital para poder extingir rapidamente el conato. Las llamas no han llegado a la hectárea porque los bancales cercanos estaban labrados. El alcalde la localidad, Paco Celma asegura que esta misma semana pidió con un bando a los agricultores que adelantaran lo máximo posible las cosechas «para reducir el riesgo». A última hora de esta tarde los vecinos seguían refrescando la zona para evitar reproducciones.

El Ayuntamiento ha querido agradecer el trabajo realizado por las cuadrillas de los Bomberos de la Diputación de Teruel, la Brigada Aerotransportada de Alcorisa y el personal de INFOAR, «cuya coordinación y profesionalidad han sido fundamentales para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran».

¿Qué es un rayo latente?

Cabe recordar que un 'rayo dormido', o 'rayo latente' se da cuando una chispa generada por una descarga eléctrica que se mantiene latente entre la hojarasca hasta que las altas temperaturas la reavivan. En este caso, el fuego puede surgir hasta tres días después de la tormenta.

Las especies más vulnerables en las que pueden caer estos rayos es el pino carrasco, una especie resinosa muy común en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón y alrededores. Las acículas secas de esta especie pueden prender con facilidad», detalló Escorza. Lo habitual suele ser que caiga el rayo y al poco tiempo prenda y se detecte el humo, pero lógicamente si hay humedad, a ese humo le cuesta coger fuerza para coger la llama.