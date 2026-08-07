La Reala acoge la segunda edición del taller de arqueología de Alcañiz

El yacimiento de La Reala, en Alcañiz, acoge durante dos semanas el taller de iniciación a la arqueología. Diez alumnos forman parte de esta segunda edición, que ha contado con una jornada teórica, tres prácticas en el yacimiento y una última jornada de análisis en el laboratorio. Además, durante la próxima semana continuarán con las labores de excavación.

«No hace falta que tengan ninguna formación previa en arqueología. Aquí les damos la oportunidad de tener cierto conocimiento teórico de la metodología arqueológica y de la historia de las excavaciones y de la arqueología del territorio», detalla el director del taller, Francisco Castro.

Trabajos en el yacimiento

La Reala se encuentra en una ubicación un tanto peculiar, dentro de Technopark, con la estanca al fondo y el circuito de Motorland justo a la derecha. Castro señala que no es habitual «encontrarse un yacimiento arqueológico dentro de un polígono industrial», lo que hace especial al yacimiento.

Además, está situado en un saliente rocoso y se trata de una zona estratégica para el control visual y territorial. Se trata de un poblado que ocupa el extremo de ese saliente rocoso, defendido por una gran muralla y datado en el siglo VI a. C. Todo ello ha podido saberse gracias a dos catas que comenzaron en la anterior edición y que se han retomado este año.

En esta ocasión, han empezado una tercera cata: «Sabemos que también conserva las unidades domésticas con muros formados por piedras de mampostería que se levantarían seguramente con adobe o tapial», ha detallado. El posterior derrumbe de todas esas estructuras ha permitido su conservación, tal y como ha explicado el director del taller.

Patrimonio del Bajo Aragón

«Dar a conocer a la sociedad la importancia de este tipo de patrimonio es muy interesante, porque estamos en una zona de contacto con el mundo celtíbero», ha señalado Jorge Abril, gerente del Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón.

Subraya que es muy importante mantener un plan activo de excavaciones para recopilar información sobre las sociedades que habitaron el territorio a través de los restos que dejaron.

Apoyo del Consistorio

Estas jornadas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Alcañiz a través de la concejalía de Patrimonio Cultural: «No solo es un apoyo económico, es un apoyo decidido y moral, es decir, aquí estamos con vosotros para conocer información sobre los antepasados que vivieron en nuestro territorio», afirma Carlos Andreu.

Además, señala que este tipo de iniciativas suman valor al patrimonio alcañizano. Buscan que la gente participe y tenga la oportunidad de aprender, «porque normalmente no tienen esa oportunidad de poder participar en una excavación profesional».