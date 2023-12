Rebeca Oliva; «Creo que dentro de cinco o seis años podría ser streamer desde Belmonte»

¿Cuánto hace que se dedica a las redes sociales?

Empecé como todo el mundo, me las creé a nivel aficionado. A nivel profesional empecé a dedicarme de forma seria hace unos diez años y hace cinco que puedo vivir de ello. He ido pasando por diferentes etapas, ahora la gente empieza con la idea de querer dedicarse a ello, hace diez años no estaba tan claro, lo mío fue un poco de rebote.

Ha tenido durante mucho tiempo un canal de Youtube pero ahora se centra más en retransmitir en directo a través de Twitch, ¿Por qué este cambio?

Hubo una época en la que en Youtube empezaron a bajar bastante los números y había que dedicarle mucho tiempo. Empecé a trabajar con horario de oficina y comía mucho tiempo. Para un vídeo necesitas pensar el guion, grabarlo, editarlo, subirlo, responder a los comentarios… La plataforma de Twitch empezó a coger más fuerza y decidí dedicarme a los directos. No necesitas tanta preparación ni tanta dedicación. Di el salto básicamente por tiempo y por comodidad.

¿Qué se necesita para hacer un directo desde casa?

Solo tienes que tener una webcam y unos cascos o un micrófono que no hace falta que sean de mucha calidad, incluso con el propio móvil si quieres. Si lo soporta el Internet que tienes y el móvil no hay problema. Cualquier persona puede dedicarse realmente a hacer directos o hacer cualquier tipo de contenido en redes sociales.

Su contenido se centra en hablar de videojuegos, concretamente Pokémon, ¿Cómo empieza su relación con este mundo?

Viene desde pequeña, me regalaron una consola y allí empezó. El resto ha sido profesionalizar la afición y llegar a colaborar con marcas como Nintendo, PlayStation o Pokémon directamente. Al final eso ha sido lo chulo, poder profesionalizar la profesión y trabajar con ellos.

En Youtube tiene 37.000 suscriptores, más de 25.000 en Twitter, 14.000 en Instagram, más de 20.000 en Twitter y una cuenta de TikTok con 50.000 seguidores ¿Cómo ha sido el proceso?

Hay muy pocos casos en los que lo petas de la noche a la mañana. Es un trabajo de mucho tiempo y al final tampoco son tantos números. Yo considero que soy pequeñita, pero no hace falta ser muy grande para vivir de esto. Si te organizas bien, colaboras con marca y haces un contenido que les gusta a las marcas con fácilmente 15.000 seguidores en Instagram que no es tanto puedes dedicarte a ello. No es un proceso que vaya de la noche a la mañana, tienes que ir poquito a poco, hay que tener paciencia.

¿Con sus números puede vivir de las redes sociales?

Sí, se puede vivir, pero no me gusta la incertidumbre. Hay meses que puedes cobrar muy bien porque tienes varias a marcas, pero hay otros meses que igual no tienes ninguna colaboración y no ingresas más que lo mínimo de Youtube o de Twitch. En mi caso, lo complemento con un trabajo de autónoma también llevando marcas. Se puede vivir siendo pequeñito, pero yo personalmente prefiero tener esa seguridad de tener un un sueldo mensual.

Su trabajo como autónoma, en cierto modo, sigue estando relacionada con las redes sociales

A raíz de meterme en el mundo de los videojuegos he encontrado trabajo llevando las redes de marca o gestionando colaboraciones con otros influencers. Veo las dos partes del mundo, lo que es ser embajador de una marca y ser la persona que está detrás. A raíz de los que empecé hace diez años en Youtube he conseguido mi trabajo de oficina.

¿Cómo es su relación con Belmonte de San José?

Mi abuela y mi bisabuela eran del pueblo y pasé allí todos los veranos, Semanas Santas y Navidades con mi grupo de amigos para Semana Santa desde muy pequeña. Aunque no puedo ir todo lo que me gustaría por trabajo mi relación es muy cercana. Creo que las personas más de pueblo, más rurales somos diferentes. Veo mucha diferencia entre una persona que es muy cosmopolita de Madrid, de Barcelona, de Valencia o los que son de Zaragoza capital, que no tienen un pueblo a las personas que hemos ido todos los veranos al pueblo. Te cambia mucho, te hace otra pasta

¿Se podría ser streamer desde un pueblo de poca más de 100 habitantes como es Belmonte de San José?

Yo me lo planteo muchas veces de cara de cara al futuro quiero vivir en pueblo, pero todavía soy un poco joven y no que me va a deparar la vida en unos años. Cuando tenga la vida sentada, si sigo así, me encantaría poder irme al pueblo y poder dedicarme a hacer directos. Por el momento no podría porque la fibra no lo soportaría, pero calculo que en 5 o 6 años ya habrá banda ancha.

Twitch y el mundo de los videojuegos son sectores muy masculinizados ¿Ha visto mucho contenido negativo en redes sociales?