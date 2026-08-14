Reclaman a DGA una negociación «seria» ante las reivindicaciones «de sentido común» de bomberos y APN

El PSOE Aragón ha reclamado al presidente Jorge Azcón que el Gobierno de Aragón active “de manera inmediata” una mesa de negociación “real, seria, honesta y decidida” con los representantes de los bomberos forestales y los agentes de protección de la naturaleza (APN) ante sus reivindicaciones, consideradas “de sentido común y de justicia social”.

El diputado socialista y portavoz de Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, Carlos Ros, ha acusado al Gobierno PP/Vox de “una preocupante falta de previsión” y de “exceso de soberbia” que les ha llevado a no dar respuesta a unas demandas y “deficiencias” que, ha dicho, “conocen desde que Azcón ocupó el Gobierno de Aragón en 2023”. “Son profesionales esenciales que solo reciben de este Ejecutivo silencio, precariedad y olvido institucional”, ha apuntillado.

“Dejar que el conflicto llegue a este extremo es una tremenda irresponsabilidad política que este territorio no se puede permitir”, ha afirmado Ros sobre la convocatoria de huelga del 18 de agosto, señalando que aún hay tiempo para evitarla “si hay voluntad política”. “Pongan sobre la mesa propuestas concretas y consensuadas que respondan a su legítimas demandas laborales y profesionales”, ha dicho.

Así, ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de estar actuando “como un simple espectador” ante la “crisis” y ha criticado que ningún representante político asistiera a la reunión programada ayer con los bomberos forestales en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). “No vale con tener unos servicios mínimos abusivos para tapar el problema e intentar invisibilizar la protesta. Los servicios mínimos no apagan fuegos de forma estructural; lo que apaga los fuegos es un operativo motivado, bien dotado, estable y respetado por sus gobernantes”, ha dicho.

El portavoz socialista de medio ambiente en el parlamento ha recordado que los bomberos forestales y los APN están trabajando actualmente “con plantillas tensionadas, jornadas de trabajo excesivas y sin los descansos necesarios, con medios anticuados y escasos”.

En la lista de debes del Gobierno también ha hecho referencia a la falta de previsión para cubrir las jubilaciones de APN esta campaña, que el concurso de traslados se haya convocado al inicio de la campaña de incendios o no haber tenido en cuenta que convocar una oposición en octubre iba a suponer “que muchos interinos no ocuparían su puesto este verano para prepararse”.

“No exigen privilegios, exigen dignidad y seguridad para poder protegernos mejor”, ha afirmado Ros apoyando “la estabilidad laboral que se les prometió, el reconocimiento efectivo de su categoría profesional, coeficientes reductores para la jubilación debido a la peligrosidad de sus tareas, condiciones dignas de conciliación y la dotación de medios técnicos y humanos suficientes para realizar su trabajo con garantías de seguridad”.

El diputado ha ensalzado la figura de los bomberos y APN como “el escudo de Aragón contra el fuego”. Finalmente ha exigido al Gobierno de Azcón escuchar a los trabajadores que cuidan de nuestros montes y sus reivindicaciones; “asuman su responsabilidad como gestores públicos” para encontrar “una solución justa y urgente”