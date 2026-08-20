Estos son los récords que se han vivido en el Gran Premio de Aragón de MotoGP

El GP de Aragón de MotoGP tiene en Marc Márquez a su gran dominador en los récords de Motorland Aragón. El piloto español ha dejado su sello en el circuito alcañizano y actualmente posee algunas de las principales referencias de velocidad del trazado.

El récord absoluto de vuelta está en 1:45.704, un registro que Márquez consiguió durante la clasificación del Gran Premio de Aragón de 2025. El piloto de Ducati rebajó su propia marca anterior y volvió a demostrar su especial relación con uno de sus circuitos favoritos. Además del mejor tiempo por vuelta, el piloto de Cervera también ostenta la vuelta rápida de carrera, con un 1:46.879, mientras que otros registros de velocidad, como la punta máxima, completan la lista de récords que convierten a Motorland en uno de los escenarios más destacados de MotoGP.

Marc Márquez, récord absoluto de Motorland

El 1:45.704 de Marc Márquez es el mejor tiempo registrado por una MotoGP en el trazado de Motorland Aragón. La vuelta se produjo en una clasificación especialmente ajustada, en la que el piloto de Ducati tuvo que esperar hasta su último intento para hacerse con la primera posición. Álex Márquez llegó a poner contra las cuerdas a su hermano. Con su segundo neumático, el piloto de Gresini consiguió situarse primero con un 1:45.964, después de que Marc tuviera que abortar su vuelta en el segundo sector.

El líder de Ducati Lenovo respondió en su último intento. Pese a sufrir un susto que estuvo cerca de hacerle perder el control de la moto, Márquez completó una vuelta extraordinaria, marcó los mejores parciales y detuvo el cronómetro en 1:45.704. De esta forma, rebajó el anterior récord absoluto de Motorland, que él mismo había establecido en 2024 con un 1:45.801. La mejora fue de 97 milésimas. También superó la anterior referencia de la pole en el circuito, el 1:46.069 conseguido por Francesco Bagnaia en 2022.

La vuelta rápida de carrera de MotoGP en Motorland

En Motorland Aragón existen dos referencias diferentes que pueden generar confusión entre los aficionados: el récord absoluto de vuelta y la vuelta rápida de una carrera. La diferencia entre ambos tiempos responde a las condiciones de cada sesión. En clasificación, los pilotos buscan exprimir al máximo la moto durante una única vuelta, mientras que en carrera deben gestionar neumáticos, combustible y ritmo durante toda la prueba.

La vuelta rápida de carrera, en cambio, corresponde al mejor registro conseguido durante una prueba. En el GP de Aragón de 2025, Márquez también fue el protagonista al completar una vuelta en 1:46.879.

El piloto con más victorias en Motorland

Marc Márquez no solo domina los récords de vuelta en Motorland Aragón, sino que también es el piloto con más victorias en MotoGP de la historia del circuito. El español ha convertido el trazado alcañizano en uno de sus escenarios talismán y acumula ocho triunfos, entre todas las categorías del Mundial. Una cifra que le sitúa al frente de la clasificación histórica.

Su dominio se extiende además a la categoría de MotoGP, donde ha conseguido siete victorias en el Gran Premio de Aragón. Estos resultados, unidos a sus récords de vuelta y a su número de poles, convierten a Márquez en el gran especialista de Motorland y en uno de los principales protagonistas de la historia del circuito.

Márquez también domina el historial de poles

El dominio de Marc Márquez en Motorland Aragón no se limita a los tiempos por vuelta. El piloto también es el que más veces ha conseguido salir desde la pole en el GP de Aragón de MotoGP. Con la primera posición lograda en 2025, Márquez alcanzó nueve poles en Motorland Aragón y la 71ª de su trayectoria en MotoGP, además de la 99ª en el Mundial. Fue también su quinta pole de la temporada 2025.

En el historial de poles del Gran Premio de Aragón, Márquez aparece destacado con 7, por delante de Francesco Bagnaia y Casey Stoner, con 2 cada uno. La clasificación de 2025 volvió a confirmar, por tanto, la estrecha relación entre el piloto español y el circuito aragonés.

La mayor velocidad punta de MotoGP en MotorLand

Brad Binder también fue protagonista de uno de los registros de velocidad del GP de Aragón de 2025. El piloto sudafricano alcanzó los 356,4 km/h con su KTM, convirtiéndose en la mayor velocidad punta registrada en el circuito de Motorland Aragón. La cifra se explica en buena medida por la larga recta de Motorland, de 968 metros, uno de los puntos del circuito donde las MotoGP pueden superar ampliamente los 350 km/h.